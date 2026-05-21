日本サッカー協会(JFA)は21日、31日に国立競技場で開催される「キリンチャレンジカップ2026 アイスランド代表戦」で、鎌田大地選手に代わり吉田麻也選手を追加招集することを発表しました。

イングランドのクリスタル・パレスに所属する鎌田選手は今回のアイスランド戦を不参加とした理由を「クラブ事情のため」と発表。鎌田選手は6月2日に国内で日本代表に合流し、チームと共にメキシコへ渡る予定です。

鎌田選手に代わって追加招集となった吉田選手は2022年のカタールW杯以来の代表選出。25日にチームへ合流し、アイスランド代表戦までチームに帯同するとのことです。37歳DFは最年長の長友佑都選手に次いでのベテラン。カタールW杯では主将としてチームをけん引していました。

なお、吉田選手の選出にあたってSAMURAI BLUEを率いる森保一監督は「吉田麻也選手の日本代表へのこれまでの功績と貢献に敬意を表して、今回招集させていただくことにしました。快諾してくれた吉田選手の日本代表に対する思いのバトンをしっかりと受け取り、ワールドカップに繋げる活動にしたいと思います」とコメントしました。