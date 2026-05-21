浴室乾燥機で洗濯物を乾かすと「1回100円以上」かかると聞きました。コインランドリーを使うほうが安い場合もあるのでしょうか？

浴室乾燥機は本当に「1回100円以上」かかるの？

浴室乾燥機の電気代は、機種や使用時間によって変わります。一般的な電気式の浴室乾燥機は、1時間あたり30～50円程度かかるケースが多いとされています。

例えば、洗濯物を乾かすために3時間使用した場合、電気代は約90～150円になります。そのため、「1回100円以上かかる」というケースも十分あり得ます。特に、冬場や梅雨時期は乾きにくく、4～5時間ほど運転することもあります。そうなると、1回あたり200円近くになる場合もあるでしょう。

また、浴室乾燥機は洗濯物の量が多いほど乾燥に時間がかかります。家族4人分の衣類や厚手のバスタオルをまとめて乾かすと、電気代はさらに高くなりやすい点に注意が必要です。

ただし、浴室乾燥機には「自宅で完結する」という大きなメリットがあります。外出する必要がなく、夜間でも使いやすいため、小さな子どもがいる家庭や共働き世帯では便利に感じる場面も多いでしょう。



コインランドリーの乾燥機はどれくらい安い？

コインランドリーの乾燥機は、店舗によって料金が異なりますが、一般的には10分100円前後が目安です。一見すると高く感じるかもしれません。しかし、コインランドリーの乾燥機は家庭用よりも高温で一気に乾かせるため、乾燥時間が短い特徴があります。

例えば、家庭用の浴室乾燥機で4時間かかる量でも、コインランドリーなら30～40分程度で乾くことがあります。この場合、料金は300～400円程度です。

1回だけを見ると、浴室乾燥機より高く感じるかもしれません。しかし、毛布やシーツ、家族全員分の大量の洗濯物をまとめて乾かせるため、洗濯物が多いほど、1枚あたりの乾燥効率は高くなりやすいといえます。

さらに、コインランドリーはガス式乾燥機を採用している店舗が多く、ふんわり仕上がりやすいとされる点も特徴です。タオルが柔らかくなりやすく、乾燥時間も短縮できます。ただし、店舗まで移動する手間があります。混雑していると待ち時間が発生することもあり、毎日利用するには手間に感じる人もいるでしょう。



洗濯物の量によって「お得な方法」は変わる

浴室乾燥機とコインランドリーは、どちらが必ず安いとは言い切れません。重要なのは「洗濯物の量」と「使う頻度」です。例えば、一人暮らしや夫婦のみの家庭で、少量の衣類を乾かす場合は、自宅の浴室乾燥機のほうが便利なケースが多いでしょう。移動の手間や時間を考えると、自宅で完結できるメリットは大きいからです。

一方で、子どもがいる家庭では、毎日大量の洗濯物が出ます。特に、雨の日が続くと洗濯物がたまりやすく、浴室乾燥機では長時間運転になりがちです。そのような場合は、週末だけコインランドリーを利用する方法もあります。大量の洗濯物を一気に乾かせるため、結果として時間の節約にもつながります。

また、毛布や羽毛布団などの大物は、浴室乾燥機では乾燥に時間がかかる場合があります。生乾きの状態になると、嫌な臭いの原因になることもあるため、大物だけコインランドリーを活用するのもおすすめです。

最近では、電気代の上昇も続いています。毎日長時間浴室乾燥機を使うと、月単位では大きな負担になる可能性があります。そのため、「普段は部屋干し＋サーキュレーター」「大量の洗濯物だけコインランドリー」など、使い分けを意識すると節約しやすくなるでしょう。



便利さと費用のバランスを考えて選ぶことが大切

浴室乾燥機は、自宅で手軽に洗濯物を乾かせる便利な設備です。しかし、使用時間が長くなると、1回100円以上かかるケースも珍しくありません。

一方、コインランドリーは短時間で大量の洗濯物を乾かせるため、家族が多い家庭や大物洗いでは効率的です。ただし、移動の手間や利用料金も考える必要があります。そのため、「どちらが絶対に安い」と決めるのではなく、洗濯物の量や生活スタイルに合わせて使い分けることが重要です。

例えば、普段は浴室乾燥機を使い、梅雨時期や大量の洗濯物がある日だけコインランドリーを利用する方法なら、便利さと節約を両立しやすくなります。毎月の電気代を見直したい人は、乾燥方法を工夫するだけでも家計の負担を減らせるかもしれません。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー