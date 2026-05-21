神田うの「家族にも大好評でした」ワンパンで作ったBIG小籠包に絶賛の声「洗い物が少なくて助かる」「絶対真似したいレシピ」「肉汁の破壊力すごい」
【モデルプレス＝2026/05/21】タレントの神田うのが5月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。フライパンひとつで作ったという小籠包を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】51歳美人タレント「肉汁の破壊力すごい」家族からも大好評のワンパンで作ったBIG小籠包
神田は「ワンパンで『包まないBIG小籠包』2回も作ったよー かなりおススメだよー」と記し、料理作りの様子を撮影した動画と写真を投稿。材料は、鶏ひき肉、絹豆腐、えのき、「万能ネギでもニラでも〜（ニラの方が美味しかったかな〜）」と紹介している。下味には、すりおろし生姜、すりおろしニンニク、酒、醤油、鶏がらスープの素を使用。公開された動画には、フライパンの中で材料をしっかりとこねる様子が収められており、「デッカいハンバーグみたいにして www」とお茶目に表現している。
次に、小籠包のタネをフライパンいっぱいに広げ、「餃子の皮を上に敷き詰めたら お水100ccを入れて蒸し焼きにして〜」と手順を説明。完成した料理は、溢れるほどの肉汁でジューシーな仕上がりとなっており、「いい香り〜」と満足そうにつづっている。最後に「肉汁いっぱいのBIG小籠包 家族にも大好評でした〜」と明かしつつ、「記載忘れましたが ごま油も入れてね」と付け足している。
この投稿に、ファンからは「洗い物が少なくて助かる」「肉汁の破壊力すごい」「簡単なのに豪華に見える」「絶対真似したいレシピ」などの声が上がっている。
神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】51歳美人タレント「肉汁の破壊力すごい」家族からも大好評のワンパンで作ったBIG小籠包
◆神田うの、ワンパンで作った“BIG小籠包”披露
神田は「ワンパンで『包まないBIG小籠包』2回も作ったよー かなりおススメだよー」と記し、料理作りの様子を撮影した動画と写真を投稿。材料は、鶏ひき肉、絹豆腐、えのき、「万能ネギでもニラでも〜（ニラの方が美味しかったかな〜）」と紹介している。下味には、すりおろし生姜、すりおろしニンニク、酒、醤油、鶏がらスープの素を使用。公開された動画には、フライパンの中で材料をしっかりとこねる様子が収められており、「デッカいハンバーグみたいにして www」とお茶目に表現している。
◆神田うのの投稿に「絶対真似したいレシピ」の声
この投稿に、ファンからは「洗い物が少なくて助かる」「肉汁の破壊力すごい」「簡単なのに豪華に見える」「絶対真似したいレシピ」などの声が上がっている。
神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
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