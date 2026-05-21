4児の父・織田信成、失敗から巻き返した卵焼き＆揚げ過ぎた春巻き入りお弁当公開「親近感湧く」「美味しそうなおかずばかり」の声

4児の父・織田信成、失敗から巻き返した卵焼き＆揚げ過ぎた春巻き入りお弁当公開「親近感湧く」「美味しそうなおかずばかり」の声