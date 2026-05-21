4児の父・織田信成、失敗から巻き返した卵焼き＆揚げ過ぎた春巻き入りお弁当公開「親近感湧く」「美味しそうなおかずばかり」の声
【モデルプレス＝2026/05/21】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が5月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】4児の父・39歳五輪選手「親近感湧く」失敗から巻き返した卵焼き・揚げ過ぎた春巻き入りの息子弁当
織田は「＃お弁当備忘録」と添え、長男のために作ったお弁当の写真を投稿。2段重ねのお弁当箱の上段には、ふっくらとした白ごはんと大きな具材が入った「大迫力の塩肉じゃが」が詰められている。下段には「途中失敗した所から巻き返した卵焼き」と「よそ見して揚げ過ぎた春巻き」、大根とにんじんの煮物、葉物野菜とベーコンの炒め物が丁寧に盛り付けられている。
この投稿に、ファンからは「美味しそうなおかずばかり」「どんどん上達してる」「親近感湧く」「愛情伝わる」などの声が上がっている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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【写真】4児の父・39歳五輪選手「親近感湧く」失敗から巻き返した卵焼き・揚げ過ぎた春巻き入りの息子弁当
◆織田信成、長男への手作り弁当披露
織田は「＃お弁当備忘録」と添え、長男のために作ったお弁当の写真を投稿。2段重ねのお弁当箱の上段には、ふっくらとした白ごはんと大きな具材が入った「大迫力の塩肉じゃが」が詰められている。下段には「途中失敗した所から巻き返した卵焼き」と「よそ見して揚げ過ぎた春巻き」、大根とにんじんの煮物、葉物野菜とベーコンの炒め物が丁寧に盛り付けられている。
◆織田信成の投稿に「どんどん上達してる」の声
この投稿に、ファンからは「美味しそうなおかずばかり」「どんどん上達してる」「親近感湧く」「愛情伝わる」などの声が上がっている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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