ENHYPEN、公式キャラクター「ENCHIN」のポップアップがソウルで開幕！初日からファン殺到で大盛況

ENHYPENの公式キャラクター「ENCHIN」が、ローンチと同時に熱い反響を呼んでいる。

所属事務所BELIFT LABによると、ポップアップ「ENHYPEN Official Character POP-UP」が、本日（5月21日）から31日まで、ソウル・アイパークモール龍山で開催される。

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オンラインによる事前予約制で運営された今回のポップアップは、早い段階で全日程のチケットが完売を記録。ENHYPENの圧倒的な人気を改めて実感させた。それを証明するかのように、オープン初日となった本日、会場周辺は早朝から入場を待つ韓国国内外の来場者でにぎわっていた。

（写真提供＝BELIFT LAB）「ENCHIN」

会場内は、「ENCHIN」がファンのカバンの中にある秘密のポケットに隠れているという可愛らしく特別なストーリーをベースに装飾され、ファンの心を射抜いている。入り口には、カバンから飛び出してきたかのような立体的なフォトゾーンが用意され、記念撮影をする人々で行列が絶えない。また、ポップアップの外壁にはキャラクターごとの紹介文やイラスト、アニメーション映像が上映され、充実した見どころを提供している。さらに、キャラクターたちと一緒に韓国式プリクラを撮影できるフォトブースまで用意されており、来場者たちの人気を集めている。

ファンのコレクション欲を刺激する14種類の公式グッズも注目されている。ぬいぐるみやアクリルなど様々な形のキーホルダーをはじめ、フォトカードホルダー、 ポーチ、ステッカー、ヘアピンなど、実用性と可愛さを兼ね備えたアイテムが来場者の足を止めている。

ファンの日常にそっと寄り添い、密かに幸運や癒やしを届ける「ENGENE（ファンダム名）の友達」という意味が込められた「ENCHIN」は、メンバーたちが企画段階から直接参加して作り上げたことで、さらに意味深いものとなった。

WONCHU（ジョンウォン）、NoxStar（ジェイ）、JAKEY（ジェイク）、SnoWe（ソンフン）、KISHU（ソヌ）、PU-NI（ニキ）の6つのキャラクターには、ENHYPENの各メンバーが名前や見た目、趣味、能力にいたるまで細かくアイデアを出し、生命を吹き込んだ。

（記事提供＝OSEN）

◇ENHYPEN プロフィール

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。日本デビューからわずか1年半で京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストとして最速で単独ドーム公演を実現した。さらに、2025年7月、8月には日本2都市でスタジアム公演を行い、海外アーティストとして最速で日本のスタジアムに進出するなど、飛躍を続けている。2026年3月、HEESEUNGの脱退が発表された。