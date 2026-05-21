衆議院の憲法審査会で21日、先週に続き、大規模災害などに備えるための「緊急事態条項」のイメージ案について各党の意見表明が行われました。

このイメージ案は、委員会でのこれまでの議論などを踏まえ、衆議院法制局が作成したものです。何が「緊急事態」にあたるかは、大規模な自然災害や外部からの武力攻撃などを事例としてあげています。そして広い地域で長期間にわたり国政選挙の実施が困難となった場合には「選挙困難事態」として選挙を延期し、国会議員の身分を復活させる特例を設けるなどとされています。

自民党の新藤議員は、「どうしても国会が開けずオンライン国会すら不可能な事態において、内閣が一時的、暫定的に立法機能や財政支出機能を代替するのが緊急政令や緊急財産処分の制度だ。万が一のための制度を整備する必要がある」と述べました。

一方、国民民主党の玉木代表は、「緊急政令、緊急財産処分まで議論を広げると論点が拡散する」として、新たな論点を追加することなく、大規模災害時等における議員任期の延長等、国会機能の維持に関する条文案作りに速やかに着手することを求めました。また、維新の阿部議員も、「直ちに条文起草委員会を常設し、イメージ案をベースとして改正条文案の作成に入ることを強く求めたい」と述べました。

一方、中道改革連合の国重議員は、恣意的な解釈の余地を狭めるためにも、国会議員の身分を復活させる「選挙困難事態」となるのは、どのくらいの広い地域で、どのくらいの長期間、選挙が困難になるのかを明確に定めるべきではないかと発言しました。

また、参政党の和田議員は、「憲法9条改正と緊急事態条項をセットで議論するべき」と主張しました。チームみらいの古川議員は、「緊急事態条項についても論点は多く残されていて丁寧な議論が必要」とした上で、平行して国民投票法をめぐる議論にも時間を割くべきとの考えを示しました。