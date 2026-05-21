【福島県】「比較的行きやすく、落ち着いた雰囲気」“こけしの里”「土湯温泉」の魅力とは？ 多彩な泉質を楽しめる
土湯温泉は、福島県福島市の西部に位置し、吾妻連峰の山懐を流れる清流・荒川の渓谷沿いに佇む自然豊かな温泉郷です。鳴子・遠刈田と並ぶ「こけしの三大生産地」としても知られ、約160年前に誕生したとされる伝統工芸「土湯こけし」の文化が今なお息づく“こけしの里”でもあります。
土湯温泉の大きな特徴は、圧倒的な湧出量と、全国的にも珍しい多種多様な泉質です。主な泉質である「アルカリ性単純温泉」はメタケイ酸を豊富に含み、肌を優しく包み込む“美肌の湯”として高い人気を誇ります。宿や施設によっては炭酸水素塩泉、含鉄泉、硫黄泉など異なるお湯が湧いており、豊かな湯めぐりを楽しめるのが魅力です。
また、近年は「いい醸（かも）つちゆ！ 」プロジェクトと称した発酵食めぐりも盛んで、おしゃれなホステルやカフェで、福島の郷土食「紅葉漬け」を使ったガレットや糀を用いた健康的なメニューを堪能できます。
周辺には魅力的な観光スポットが多く、少し足を延ばせば聖アンナ教会を中心に地ビールや雑貨店が集まる「アンナガーデン」や、伝統工芸の絵付けに挑戦できる「湯愛舞台（ゆめぶたい）」があります。また、福島県第1号の道の駅である「道の駅つちゆ つちゆロードパーク」からは福島市街を一望でき、名物「峠のおやき」に舌鼓を打てます。
「雪の時期でも比較的行きやすく、落ち着いた雰囲気で温泉を楽しめそう。山あいの温泉地で、冬は特に静かに過ごせそうだと感じた。日常から少し離れて、ゆっくり体を温めたいときに良さそう」（30代女性／秋田県）」
「泉質の良い温泉があると聞いたことがある」（50代女性／埼玉県）」
※All About ニュース編集部が実施した「冬に行きたい温泉地」に関するアンケートより抜粋（調査期間：2026年1月14〜15日、回答者250人）
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
土湯温泉の大きな特徴は、圧倒的な湧出量と、全国的にも珍しい多種多様な泉質です。主な泉質である「アルカリ性単純温泉」はメタケイ酸を豊富に含み、肌を優しく包み込む“美肌の湯”として高い人気を誇ります。宿や施設によっては炭酸水素塩泉、含鉄泉、硫黄泉など異なるお湯が湧いており、豊かな湯めぐりを楽しめるのが魅力です。
「土湯温泉」周辺には何がある？温泉街の中央を流れる荒川沿いには、風情ある宿や源泉100％の足湯が点在しており、のんびりとした街歩きに最適です。特に公衆浴場に隣接する「きぼっこの湯」では、可愛いマスコットキャラクター「きぼっこちゃん」と一緒に足湯を満喫できます。
また、近年は「いい醸（かも）つちゆ！ 」プロジェクトと称した発酵食めぐりも盛んで、おしゃれなホステルやカフェで、福島の郷土食「紅葉漬け」を使ったガレットや糀を用いた健康的なメニューを堪能できます。
周辺には魅力的な観光スポットが多く、少し足を延ばせば聖アンナ教会を中心に地ビールや雑貨店が集まる「アンナガーデン」や、伝統工芸の絵付けに挑戦できる「湯愛舞台（ゆめぶたい）」があります。また、福島県第1号の道の駅である「道の駅つちゆ つちゆロードパーク」からは福島市街を一望でき、名物「峠のおやき」に舌鼓を打てます。
「落ち着いた雰囲気で温泉を楽しめそう」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
「雪の時期でも比較的行きやすく、落ち着いた雰囲気で温泉を楽しめそう。山あいの温泉地で、冬は特に静かに過ごせそうだと感じた。日常から少し離れて、ゆっくり体を温めたいときに良さそう」（30代女性／秋田県）」
「泉質の良い温泉があると聞いたことがある」（50代女性／埼玉県）」
※All About ニュース編集部が実施した「冬に行きたい温泉地」に関するアンケートより抜粋（調査期間：2026年1月14〜15日、回答者250人）
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
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(文:All About ニュース編集部)