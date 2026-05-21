【クロスワードクイズ】埋まると快感！ □に入るひらがなは？ ヒントは「歴史の歩み」
「最近、頭が固くなっているかも……」と感じることはありませんか？ 新しいアイデアや柔軟な発想を生み出すには、脳にいつもと違う刺激を与えることが大切です。すきま時間にぴったりなクロスワードパズルで、頭をすっきりほぐしてみましょう！
・ぶ・□・め・□（横の言葉）
・せ・□・じ（縦の言葉）
ヒント：横の言葉は、「人類の歴史の歩み」を表す言葉を意識してみましょう。
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▼解説
かんじ（漢字）
ぶんめい（文明）
せいじ（政治）
完成した言葉は、日々書いている「かんじ」、社会の仕組みを動かす「せいじ」、そして歴史や技術の発展を表す「ぶんめい」の3つでした。今回は社会や文化に関わる少し知的な単語が並んでいましたが、ピンときたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？・か・□・じ（縦の言葉）
・ぶ・□・め・□（横の言葉）
・せ・□・じ（縦の言葉）
ヒント：横の言葉は、「人類の歴史の歩み」を表す言葉を意識してみましょう。
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正解：「ん」「い」正解は「ん」と「い」でした。
▼解説
かんじ（漢字）
ぶんめい（文明）
せいじ（政治）
完成した言葉は、日々書いている「かんじ」、社会の仕組みを動かす「せいじ」、そして歴史や技術の発展を表す「ぶんめい」の3つでした。今回は社会や文化に関わる少し知的な単語が並んでいましたが、ピンときたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)