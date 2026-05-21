「子持ちのパートの私とは、収入が比べものにならない」41歳女性が物価高で“友人”と距離を置いたワケ
友達、同僚、親戚……あらゆる人間関係においてお金は切っても切り離せないもの。物価高で家計管理にシビアにならざるを得ない中、これを機に関係性を見直したという人もいるようです。
All About編集部は全国20〜70代の200人を対象に「物価高で見直した・手放した人間関係」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、東京都に住む41歳女性のエピソードを紹介します。
・居住地：東京都
・年齢：41歳
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：パート・アルバイト
・職業：飲食店
・世帯年収：600万円
・貯蓄：0円
女性が物価高によって見直した人間関係は「生活のリズムや環境が違う人」だそう。
「友人は昔から結婚はしないと決めていて、仕事をバリバリこなすタイプなので、子持ちのパート主婦の私とは、収入に比べものにならないほどの差があります。ランチに行くと、彼女は『せっかくの休みだから高いお店でランチをしたい』、私は『やりくりしている中から無理のない範囲で……』と意見が分かれてしまいます。お互い無理して相手に合わせても楽しくないと思い、付き合いが減りました」
相手からの誘いを断る時はどのように伝えているのでしょうか。
「正直に伝えます。お金を気にしていない友人からは『じゃあおごるよ』と言ってくれることもありましたが、申し訳ない気持ちと悔しい気持ちもありお断りしました」
人間関係を見直した後、自身の生活や心境に変化があったようです。
「無理をしない相手と会うことでストレスがなくなりました」
「家族、特に子どもたちが、楽しく過ごせるように節約できることとできないことを分けています。子どもたちも裕福な家でないことは分かっているとは思いますが、それでもあまり我慢はさせたくないので、できるだけ子どもたちの願いには応えられるようにしています」
最後に、今後も物価や社会情勢の変化が予想される中、人間関係で大切にしていきたいことを聞きました。
「無理をせずに会えることが大切だと思います。もちろん価値観の違う人と会って刺激を受けることもいいと思いますが、無理や我慢があると続かないと思います」
＜調査概要＞
物価高で見直した・手放した人間関係に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年4月9〜10日
調査対象：全国20〜70代の200人（男性：63人、女性：137人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールなどは、編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部は全国20〜70代の200人を対象に「物価高で見直した・手放した人間関係」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、東京都に住む41歳女性のエピソードを紹介します。
「収入に比べものにならないほどの差があります」【回答者プロフィール】
・居住地：東京都
・年齢：41歳
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：パート・アルバイト
・職業：飲食店
・世帯年収：600万円
・貯蓄：0円
女性が物価高によって見直した人間関係は「生活のリズムや環境が違う人」だそう。
「友人は昔から結婚はしないと決めていて、仕事をバリバリこなすタイプなので、子持ちのパート主婦の私とは、収入に比べものにならないほどの差があります。ランチに行くと、彼女は『せっかくの休みだから高いお店でランチをしたい』、私は『やりくりしている中から無理のない範囲で……』と意見が分かれてしまいます。お互い無理して相手に合わせても楽しくないと思い、付き合いが減りました」
相手からの誘いを断る時はどのように伝えているのでしょうか。
「正直に伝えます。お金を気にしていない友人からは『じゃあおごるよ』と言ってくれることもありましたが、申し訳ない気持ちと悔しい気持ちもありお断りしました」
人間関係を見直した後、自身の生活や心境に変化があったようです。
「無理をしない相手と会うことでストレスがなくなりました」
「できるだけ子どもたちの願いには応えられるように」そんな中、女性には、この人だけには「絶対にお金を惜しまない」と決めている相手がいるといいます。それは「家族」です。
「家族、特に子どもたちが、楽しく過ごせるように節約できることとできないことを分けています。子どもたちも裕福な家でないことは分かっているとは思いますが、それでもあまり我慢はさせたくないので、できるだけ子どもたちの願いには応えられるようにしています」
最後に、今後も物価や社会情勢の変化が予想される中、人間関係で大切にしていきたいことを聞きました。
「無理をせずに会えることが大切だと思います。もちろん価値観の違う人と会って刺激を受けることもいいと思いますが、無理や我慢があると続かないと思います」
＜調査概要＞
物価高で見直した・手放した人間関係に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年4月9〜10日
調査対象：全国20〜70代の200人（男性：63人、女性：137人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールなどは、編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)