中国製2トン級eVTOL、中央アジアで初飛行

中国の上海峰飛航空科技が独自開発した2トン級のeVTOL（電動垂直離着陸機）が19日、カザフスタン・アルマトイでデモンストレーション飛行を実施し、中央アジア地域で初となる大型eVTOLの飛行を実現した。中国の先進的なeVTOL技術と中央アジア地域の低空産業との初の深い連携となる。湖北日報が伝えた。

飛行イベント会場では、峰飛航空のeVTOLが予定航路に沿って、垂直離陸、垂直離陸から水平飛行への移行、水平巡航、水平飛行から垂直離陸への移行、安全着陸までの一連の飛行デモを安定して完了した。これにより、機体設計、飛行制御、動力システム統合における成熟した能力が示されただけでなく、カザフスタン特有の気候や空域環境におけるeVTOLの適応性と安全性も検証された。



今回の飛行デモ会場はカザフスタンのAAAG社がすでに建設を開始しているアラタウ市初の垂直離着陸空港。今後、AAAGはさらに多くの垂直離着陸空港ネットワークを構築し、低空航路によって地域内の主要交通ハブを結ぶ計画だ。例えば、「空飛ぶタクシー」を利用すれば、観光客をアルマトイ空港からメデウ・スケートリンクまで10〜12分で輸送でき、移動効率と体験が大幅に向上する。（提供/人民網日本語版・編集/YF）