これから発売される注目雑誌から、魅力的な付録「BIGショッピングバッグ」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。発売前に予約しておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『miffy 保冷機能付き レジかごサイズのBIGショッピングバッグBOOK』（宝島社）の「BIGショッピングバッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『miffy 保冷機能付き レジかごサイズのBIGショッピングバッグBOOK』の「BIGショッピングバッグ」が見逃せない！


宝島社から6月18日に発売される『miffy 保冷機能付き レジかごサイズのBIGショッピングバッグBOOK』（税込4235円）。付録として、「BIGショッピングバッグ」が付いてきます。

レジかごにセットできる大容量サイズで毎日の買い物がラクラク


サイズは約W55×H26×D21.5cmと、レジかごにすっぽりセットできるBIGサイズ。食品や飲み物をたっぷり収納できるので、まとめ買いの日にも頼りになります。巾着タイプの開閉仕様で、口を絞れば中身が見えにくく、広げれば荷物の出し入れもスムーズ。レジでの袋詰めの手間も省ける便利なアイテムです。

保冷機能付きでレジャー・ストックバッグとしても活躍


内側には保冷機能のあるアルミ素材を使用しており、冷たいドリンクや保冷剤を入れて夏のレジャーバッグとしても活躍。水滴や汚れもサッと拭き取れるのでお手入れもラクチンです。アイボリー＆ブラウンの落ち着いた配色に、フロントの型押しミッフィータグやサイドのちょこんとのぞくタグ、巾着部分の総柄プリントなど、ミッフィーらしさが詰まったデザインも見どころです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)