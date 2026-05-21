【付録】miffy「BIGショッピングバッグ」が付いてくる！ 予約必須の『miffy 保冷機能付き レジかごサイズのBIGショッピングバッグBOOK』は6月18日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『miffy 保冷機能付き レジかごサイズのBIGショッピングバッグBOOK』（宝島社）の「BIGショッピングバッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月18日に発売される『miffy 保冷機能付き レジかごサイズのBIGショッピングバッグBOOK』（税込4235円）。付録として、「BIGショッピングバッグ」が付いてきます。
サイズは約W55×H26×D21.5cmと、レジかごにすっぽりセットできるBIGサイズ。食品や飲み物をたっぷり収納できるので、まとめ買いの日にも頼りになります。巾着タイプの開閉仕様で、口を絞れば中身が見えにくく、広げれば荷物の出し入れもスムーズ。レジでの袋詰めの手間も省ける便利なアイテムです。
内側には保冷機能のあるアルミ素材を使用しており、冷たいドリンクや保冷剤を入れて夏のレジャーバッグとしても活躍。水滴や汚れもサッと拭き取れるのでお手入れもラクチンです。アイボリー＆ブラウンの落ち着いた配色に、フロントの型押しミッフィータグやサイドのちょこんとのぞくタグ、巾着部分の総柄プリントなど、ミッフィーらしさが詰まったデザインも見どころです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『miffy 保冷機能付き レジかごサイズのBIGショッピングバッグBOOK』の「BIGショッピングバッグ」が見逃せない！
宝島社から6月18日に発売される『miffy 保冷機能付き レジかごサイズのBIGショッピングバッグBOOK』（税込4235円）。付録として、「BIGショッピングバッグ」が付いてきます。
レジかごにセットできる大容量サイズで毎日の買い物がラクラク
サイズは約W55×H26×D21.5cmと、レジかごにすっぽりセットできるBIGサイズ。食品や飲み物をたっぷり収納できるので、まとめ買いの日にも頼りになります。巾着タイプの開閉仕様で、口を絞れば中身が見えにくく、広げれば荷物の出し入れもスムーズ。レジでの袋詰めの手間も省ける便利なアイテムです。
保冷機能付きでレジャー・ストックバッグとしても活躍
内側には保冷機能のあるアルミ素材を使用しており、冷たいドリンクや保冷剤を入れて夏のレジャーバッグとしても活躍。水滴や汚れもサッと拭き取れるのでお手入れもラクチンです。アイボリー＆ブラウンの落ち着いた配色に、フロントの型押しミッフィータグやサイドのちょこんとのぞくタグ、巾着部分の総柄プリントなど、ミッフィーらしさが詰まったデザインも見どころです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)