驚きの落札額は「39億円」超え！

2025年12月5日、RMサザビーズ欧州本社がアラブ首長国連邦（UAE）アブダビの「セントレジス・サーディヤット島リゾート」で開催したオークション「Collectors’ Week Abu Dhabi」。



同オークションで、1994年式のマクラーレン「F1」が出品され、歴代トップクラスの高値で落札されました。

マクラーレンF1を設計したエンジニア ゴードン・マレー氏と彼のチームは、F1の技術とカーボンファイバー構造を乗用車に移植するというプロジェクトを敢行。

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そして誕生したのが、最高速度391km／hという驚くべき速さを記録した伝説のマシン、マクラーレンF1です。

パワートレインにはBMW製6.1リッターV型12気筒自然吸気エンジンが搭載され、最高出力は627馬力をマーク。

中央に運転席を配置した3座の斬新なレイアウトに、エンジンルームには金箔の断熱材、そして専用設計のケンウッド製超軽量10連CDチェンジャーなど、走りへの追求が細部にまで貫かれていました。

マクラーレンF1はレース参戦を目的としていなかったものの、「GTR」仕様として1995年の「ル・マン24時間」レースに出場。

なんと初参戦ながら総合優勝を果たしてしまいます。この結果からも基本性能の高さがうかがえます。

公道走行可能なマクラーレンF1は64台しか製造されませんでしたが、なかでも今回落札された1台は注目すべき車両でした。

チタニウム・イエローの外装にブラックレザーとアルカンターラの内装を組み合わせたこの個体は、世界屈指のカーコレクターであるブルネイ王室に納車されたものでした。

その後はイギリスに戻され、マクラーレン・カーズ元ディレクターのデイビッド・クラーク氏を通じて新しいオーナーに渡りました。

その後はアメリカのニューヨークやカリフォルニアのオーナーに渡り、BMW北米支社が整備を担当しました。

そして2006年にはまた新たなオーナーの手に渡りますが、当時の走行距離はわずか3224マイル（約5188km）でした。

翌年にはマクラーレン本社で大規模なリビルドが行われ、ボディカラーを「アイビスホワイト」に変更。

リアウイングを装備した「ハイダウンフォースキット（HDK）」も搭載されます。

また、GTR由来のフロントバンパーやスプリッター、LM仕様のフロントフェンダールーバーも追加装備されました。

このHDK仕様のF1は世界で8台しかなく、オークションに出品された車両は、その中の最後の1台でした。

王室由来の車両であり、マクラーレンによりハイダウンフォースキットとLM仕様インテリアを与えられたこの車両は、非常に希少価値の高い存在だったといえます。

非常に注目されたオークションですが、落札価格は2531万7500ドル（1USドル＝155円換算で日本円で約39億2416万円）となりました。

過去の最高落札額である「フェラーリ 250 GTO（2018年）」の5170万5000ドル（約78億円）には及ばないものの、同ジャンルでの落札額としては歴代トップレベルです。

今後開催されるオークションでは、マクラーレンF1のようにコレクターを唸らせるスーパーカーは果たして登場するのでしょうか。