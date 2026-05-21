２１日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比５８８円１１銭（１・２０％）高の４万９４１８円９０銭だった。

２日ぶりに上昇した。全銘柄のうち、約６割にあたる１９７銘柄が値上がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、１８７９円７３銭（３・１４％）高の６万１６８４円１４銭だった。日経平均への影響度の大きい半導体関連銘柄が上昇したことで、読売３３３と比べて上昇幅が大きかった。

前日の米国株式市場で、イランとの戦闘終結に向けた協議が「最終段階にある」との米トランプ大統領の発言で原油供給への不安が後退し、主要な株価指数が上昇した。米半導体大手エヌビディアが発表した２〜４月期決算が市場予測を上回ったことも好感され、東京市場では半導体関連の銘柄を中心に上昇した。東証プライム銘柄の６割超が値上がりした。

読売３３３の構成銘柄の上昇率は、出資する対話型ＡＩ（人工知能）サービスを手がける米オープンＡＩの株式上場計画が伝わったことが好感されたソフトバンクグループの１９・８５％が最も大きく、ソシオネクスト（１８・９７％）、イビデン（１４・２９％）と続いた。

下落率は、楽天銀行（１５・４３％）、ＳＯＭＰＯホールディングス（１０・７４％）、日本製鋼所（４・３５％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、６２・１６ポイント（１・６４％）高い３８５３・８１。