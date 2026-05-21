◇MLB ドジャース4-0パドレス(日本時間21日、ペトコ・パーク)

ドジャースのロバーツ監督が試合後にインタビューに応じ、大谷選手がスーパースター故に常に話題となることについて、本人の心境を推し量る一幕がありました。

ロバーツ監督はまずこの日、投打にわたる活躍をみせた大谷選手を称え「彼は貢献したいタイプなので、投げる日や投げた翌日には話題になることも知っています。だからこそ、最初の打席でホームランを打てたのは攻撃面での貢献を示せたと思います。その後の打席でもよい内容でした」と語りました。

また一時は打撃で実力発揮できず、その当時の大谷選手の心境を推量すると「彼は自分について言われていることをとても気にしていて、時にはそれをバネにして自分ができることを人に証明しようとしています。彼は間違いなくそういったことを全部わかっていると思います」と答え、その重圧を乗り越えつつあることに対し「みんなが知っている通り、彼はサイ・ヤング賞を獲りたいし、チームの勝利に貢献したいし、攻撃面でも非常に頼りになる選手でありたいと思っている。今のところ彼はそのすべてを実現しているね」と、大谷選手への信頼を示し、これまでの貢献を絶賛しました。