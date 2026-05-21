元フジテレビでフリーの大島由香里アナウンサーが２１日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にＭＣとして生出演。「黒船特派員」として出演のタレント・ジョナサン・シガーの出産立ち会い映像に涙する一幕があった。

この日の番組では、今月７日の放送で妻が第１子を出産したことを生発表したジョナサンが出産の瞬間に立ち会っていたことを公表。「その瞬間の映像を残したい」というジョナサンの希望のもと、同番組のカメラが密着していたことも明かされた。

映像では、顔は伏せて出演の妻の了解のもと、５月１日の難産の末、帝王切開での出産の様子もオンエア。感激のあまり涙するジョナサンの映像を大島アナもスタジオで大粒の涙を流しながら見届けた。

コメンテーターで出演の新潮社出版部執行役員の中瀬ゆかりさんも「こんなに感動すると思わなかった。本当に良かったね」とスタジオでも落涙のジョナサンに声をかける中、大島アナは「もうね〜」と涙をぬぐうと「密着させてくれた奥さんが一番…。感謝、本当に」と話していた。