2児の母・石川梨華、夕食の煮込みハンバーグ・タラのムニエル仕込み公開「きのこたっぷりで美味しそう」「子どもが喜ぶ献立」の声
【モデルプレス＝2026/05/21】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が5月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。夕食のハンバーグの仕込みの様子を公開した。
【写真】41歳元モー娘。「きのこたっぷりで美味しそう」夕食の煮込みハンバーグ・タラのムニエル仕込み
石川は「今夜は煮込みハンバーグ 仕込み完了」とコメントし、ハンバーグとしめじをトマトソースで煮込んでいる鍋の写真を公開。また、モーニング娘。の19thシングル「シャボン玉」（2003年）のジャケット写真を添え、「久しぶりに聞いたら私、声めちゃ高いw リアル梨華は毎日でかい声、いや大きな声で子供たちへの声がけ頑張ってます」とつづっている。また、続けて「タラのムニエルも」と仕込みの様子を投稿した。
この投稿に、ファンからは「子どもが喜ぶ献立」「きのこたっぷりで美味しそう」「ボリュームたっぷり」「シャボン玉懐かしすぎる」などの声が上がっている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】41歳元モー娘。「きのこたっぷりで美味しそう」夕食の煮込みハンバーグ・タラのムニエル仕込み
◆石川梨華、夕食の仕込み公開
石川は「今夜は煮込みハンバーグ 仕込み完了」とコメントし、ハンバーグとしめじをトマトソースで煮込んでいる鍋の写真を公開。また、モーニング娘。の19thシングル「シャボン玉」（2003年）のジャケット写真を添え、「久しぶりに聞いたら私、声めちゃ高いw リアル梨華は毎日でかい声、いや大きな声で子供たちへの声がけ頑張ってます」とつづっている。また、続けて「タラのムニエルも」と仕込みの様子を投稿した。
◆石川梨華の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「子どもが喜ぶ献立」「きのこたっぷりで美味しそう」「ボリュームたっぷり」「シャボン玉懐かしすぎる」などの声が上がっている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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