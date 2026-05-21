独身アラサー女子の休日がテーマ。ABEMAアナ西澤由夏、初水着で話題の写真集「アナザー版」で魅せるキュートなカット♡

ABEMA・西澤由夏アナ、初水着で話題の1st写真集に「アナザー版」が登場！デジタル写真集『Re:Tailwind』が発売中！

5月15日（金）、ABEMA初代専属アナウンサー・西澤由夏のデジタル写真集『Re:Tailwind』が発売された。『週刊プレイボーイ』の公式ECサイト「週プレ グラジャパ！」をはじめ、主要電子書店で購入可能だ。

西澤由夏 © 菊地泰久／集英社

本作は、2026年4月1日の発売直後から大きな話題を呼んだ1st写真集『Tailwind』のアナザーエディション。人気番組『チャンスの時間』などで芸人やタレントからイジられ、深く愛される西澤。彼女が「独身アラサー女子の休日」をテーマに、自身初となる水着姿に挑んだ。五島列島の大自然やビーチ、長崎のモダンな街並み、そして軽井沢の別荘地という3つのロケーションを舞台に、多彩な表情を捉えている。

西澤由夏 © 菊地泰久／集英社

さらに今回のデジタル限定版には、本編未収録の「天使のような限定衣装カット」を追加。ここでしか拝めない貴重な姿を、ぜひその目で確かめてほしい。

西澤由夏 © 菊地泰久／集英社

【プロフィール】

西澤由夏（にしざわ・ゆか）

1993年8月12日生まれ 埼玉県出身

◯2018年からABEMAの専属アナウンサーとして活動。バラエティ番組やスポーツ番組など、さまざまなジャンルでアナウンサーとしての手腕を発揮している。現在のレギュラー出演番組は『チャンスの時間』『ABEMAスポーツタイム』など計6番組。

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