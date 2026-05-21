

舞台「HiGH＆LOW THE 戦国 外伝」メインビジュアル

舞台『HiGH＆LOW THE 戦国 外伝』のメインビジュアルと公演PVが完成した。

【動画】公開された舞台『HiGH＆LOW THE 戦国 外伝』公演PV

『HiGH＆LOW THE 戦国 外伝』は2024年に上演された、”戦国時代活劇”「HiGH&LOW THE 戦国」（企画・プロデュース：EXILE HIRO）を軸にアナザーストーリーの完全新作として届ける。

今回解禁のメインビジュアルでは前作にも出演し、主演を務める元盗賊団《須和国（スワノクニ）義勇軍》の叢雲颯斗を演じる小野塚勇人、山賊《斑目一派》の頭・斑目笹玖を演じる笹森裕貴、海賊《謝羽良一家》の頭領・謝羽良彩音を演じる彩風咲奈を中心に、彩音の右腕で海賊の霧生楓を演じる山田健登、謎の宗教組織《天都教》の特攻隊長・蜂谷風馬を演じる蒼木陣、カスの里の「男花魁」寿星桃太夫を演じる小澤竜心がまわりを囲んでいる。

6人のキャストの下にはこちらを鋭く見据える龍が描かれており、龍が遺した「九つの秘宝」を巡り翻弄されるキャラクターたちがどのように舞台に登場するのか、期待が膨らむビジュアルとなっている。

そして、メインビジュアルと同時に公演PVも解禁。映像内では6名のキャストがそれぞれ演じるキャラクターの印象的なセリフを披露。作品世界への期待感を高める内容となっている。そして、『HiGH＆LOW』シリーズではお馴染みの立木文彦が本作でもナレーションを担当し、その声で『HiGH＆LOW』の世界へ誘う。

舞台『HiGH＆LOW THE 戦国 外伝』は、7月15日〜30日東京・東京建物 Brillia HALL、8月7日〜9日大阪・梅田芸術劇場メインホール、8月14日〜16日愛知・御園座で上演される。

STORY

古の時代、人々は龍が持つ人智を超えたチカラを神のものとして崇め、恐れていた。その力は龍と共に封印されたが、この世には龍が遺した「九つの秘宝」が眠るという。時は戦国。かつて盗賊として名を馳せ、今は《須和国義勇軍》に身を置く叢雲颯斗（小野塚勇人）は、妹の桔梗（佐藤日向）、相棒の戒（うえきやサトシ）と共に、“龍の瞳”を狙い再び盗賊稼業へ踏み出す。しかし潜入先で、海賊《謝羽良一家》頭領・謝羽良彩音（彩風咲奈）、謝羽良一家の霧生楓（山田健登）、山賊《斑目一派》頭・斑目笹玖（笹森裕貴）らと鉢合わせし、三つ巴の争奪戦へ発展。だが、突如現れた謎の宗教組織《天都教》の蜂谷風馬（蒼木陣）たちが秘宝を奪い去る。颯斗、彩音ら一行は、情報収集のために訪れた《カスの里》で、妖艶な“男花魁・寿星桃太夫（小澤竜心）らと出会う。秘宝を巡る奪い合いは、それぞれの生き様を問う「魂の戦い」へと昇華していく。

『HiGH&LOW THE 戦国 外伝』公演概要

■脚本：平沼紀久 渡辺啓■演出：平沼紀久■出演：小野塚勇人 笹森裕貴 彩風咲奈 山田健登 蒼木陣 小澤竜心八木将康 うえきやサトシ 土井ケイト 夏川椎菜 佐藤日向 伊勢大貴 納谷健川久保拓司 伊達暁 伊藤正之 ほか■公演日程：2026年7月15日（水）〜30日（木）：東京・東京建物 Brillia HALL（豊島区立芸術文化劇場）2026年8月7日（金）〜9日（日）：大阪・梅田芸術劇場メインホール2026年8月14日（金）〜16日（日）：愛知・御園座■企画・制作：梅田芸術劇場