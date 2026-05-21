ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６３、伊７４ｂｐと前日並み水準に落ち着く ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６３、伊７４ｂｐと前日並み水準に落ち着く

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ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６３、伊７４ｂｐと前日並み水準に落ち着く

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:25時点）（%）

ドイツ 3.077

フランス 3.706（+63）

イタリア 3.813（+74）

スペイン 3.506（+43）

オランダ 3.194（+12）

ギリシャ 3.754（+68）

ポルトガル 3.45（+37）

ベルギー 3.63（+55）

オーストリア 3.32（+24）

アイルランド 3.276（+20）

フィンランド 3.426（+35）

（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）

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