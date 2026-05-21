ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６３、伊７４ｂｐと前日並み水準に落ち着く
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６３、伊７４ｂｐと前日並み水準に落ち着く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:25時点）（%）
ドイツ 3.077
フランス 3.706（+63）
イタリア 3.813（+74）
スペイン 3.506（+43）
オランダ 3.194（+12）
ギリシャ 3.754（+68）
ポルトガル 3.45（+37）
ベルギー 3.63（+55）
オーストリア 3.32（+24）
アイルランド 3.276（+20）
フィンランド 3.426（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:25時点）（%）
ドイツ 3.077
フランス 3.706（+63）
イタリア 3.813（+74）
スペイン 3.506（+43）
オランダ 3.194（+12）
ギリシャ 3.754（+68）
ポルトガル 3.45（+37）
ベルギー 3.63（+55）
オーストリア 3.32（+24）
アイルランド 3.276（+20）
フィンランド 3.426（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）