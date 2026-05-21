ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６３、伊７４ｂｐと前日並み水準に落ち着く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:25時点）（%）
ドイツ　　　　3.077
フランス　　　3.706（+63）
イタリア　　　3.813（+74）
スペイン　　　3.506（+43）
オランダ　　　3.194（+12）
ギリシャ　　　3.754（+68）
ポルトガル　　　3.45（+37）
ベルギー　　　3.63（+55）
オーストリア　3.32（+24）
アイルランド　3.276（+20）
フィンランド　3.426（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）