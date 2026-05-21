ミセス大森元貴ソロ「催し」、『CDTVライブ！ライブ！』ライブ・パフォーマンス映像がYouTubeで期間限定公開
Mrs. GREEN APPLEのフロントマンを務める大森元貴が、5月11日にTBS系『CDTVライブ！ライブ！』に出演し最新曲「催し」を披露。そのライブ・パフォーマンス映像が、オフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。
【動画】大森元貴ソロ「催し」『CDTVライブ！ライブ！』の映像
楽曲が内包するソリッドな緊張感と爆発的なエネルギーを凝縮したパフォーマンスは必見。映像は6月18日午後5時59分までの期間限定公開となる。
なお、同曲のミュージックビデオが5月6日にYouTubeで公開され、わずか2週間足らずで1000万回再生を突破した。
「催し」は日本テレビ系の報道番組『news zero』のテーマ曲として書き下ろした楽曲。ミュージックビデオの映像は、海外を想起させる街並みの路上で、断続的に雨が降り続く夜に敢行。何やら「催し」が行われた後の街で、大森はまだその余韻を楽しむ人たちには目もくれず、ひたすらに歩みを進めていく。そして、その歩みの先のラストシーンに起きるのは、誰も予想し得なかった、非日常的な「催し」。突如として、大森が約40人のダンサーとともに一糸乱れぬ群舞を披露する。
全編がステディカメラによるワンカットで、文字どおり編集なしの一発撮り、そして出演者にもスタッフにもミスの許されない、緊張感あふれる撮影がおこなわれた。そうして、ラストシーンまで一瞬たりとも目が離せない、“よそ見厳禁”な没入感たっぷりの内容となっている。
【動画】大森元貴ソロ「催し」『CDTVライブ！ライブ！』の映像
楽曲が内包するソリッドな緊張感と爆発的なエネルギーを凝縮したパフォーマンスは必見。映像は6月18日午後5時59分までの期間限定公開となる。
「催し」は日本テレビ系の報道番組『news zero』のテーマ曲として書き下ろした楽曲。ミュージックビデオの映像は、海外を想起させる街並みの路上で、断続的に雨が降り続く夜に敢行。何やら「催し」が行われた後の街で、大森はまだその余韻を楽しむ人たちには目もくれず、ひたすらに歩みを進めていく。そして、その歩みの先のラストシーンに起きるのは、誰も予想し得なかった、非日常的な「催し」。突如として、大森が約40人のダンサーとともに一糸乱れぬ群舞を披露する。
全編がステディカメラによるワンカットで、文字どおり編集なしの一発撮り、そして出演者にもスタッフにもミスの許されない、緊張感あふれる撮影がおこなわれた。そうして、ラストシーンまで一瞬たりとも目が離せない、“よそ見厳禁”な没入感たっぷりの内容となっている。