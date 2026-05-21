日本サッカー協会(JFA)は21日、6月6日に開催される南アフリカ女子代表との国際親善試合に臨む女子日本代表のメンバーを発表しました。

狩野倫久監督にとって初陣となるこの試合。長谷川唯選手や谷川萌々子選手、藤野あおば選手や浜野まいか選手などの主力をそろえる中、フェイエノールトのDF竹重杏歌理選手とノジマステラ神奈川相模原のMF伊東珠梨選手が初招集となりました。

アジア杯を制覇後、ニルス・ニールセン監督が去り、狩野監督の新体制でどんな戦いを披露するか注目が集まります。

▼メンバー一覧

GK

1山下 杏也加 ヤマシタ アヤカ(マンチェスター・シティ/イングランド)

12 平尾 知佳 ヒラオ チカ(グラナダCF/スペイン)

23 大熊 茜 オオクマ アカネ(INAC神戸レオネッサ)

DF

4熊谷 紗希 クマカ゛イ サキ(ロンドン・シティ・ライオネス/イングランド)

2清水 梨紗 シミス゛ リサ(リバプールFC/イングランド)

5守屋 都弥 モリヤ ミヤヒ゛(ユタ・ロイヤルズ/アメリカ)

13 北川 ひかる キタカ゛ワ ヒカル(エバートン/イングランド)

22 遠藤 優 エント゛ウ ユウ(ウェストハム・ユナイテッド/イングランド)

3南 萌華 ミナミ モエカ(ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン/イングランド)

21 竹重 杏歌理 タケシケ゛ アカリ(フェイエノールト/オランダ)

6古賀 塔子 コカ゛ トウコ(トッテナム・ホットスパー/イングランド)

MF

20 籾木 結花 モミキ ユウカ(エバートン/イングランド)

8清家 貴子 セイケ キコ(ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン/イングランド)

14 長谷川 唯 ハセカ゛ワ ユイ(マンチェスター・シティ/イングランド)

18 林 穂之香 ハヤシ ホノカ(エバートン/イングランド)

10 長野 風花 ナカ゛ノ フウカ(リバプールFC/イングランド)

7宮澤 ひなた ミヤサ゛ワ ヒナタ(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)

16 伊東 珠梨 イトウ シ゛ュリ(ノジマステラ神奈川相模原)

15 藤野 あおば フシ゛ノ アオハ゛(マンチェスター・シティ/イングランド)

17 浜野 まいか ハマノ マイカ(トッテナム・ホットスパー/イングランド)

19 谷川 萌々子 タニカワ モモコ(バイエルン・ミュンヘン/ドイツ)

FW11 田中 美南 タナカ ミナ(ユタ・ロイヤルズ/アメリカ)9松窪 真心 マツクホ゛ マナカ(ノースカロライナ・カレッジ/アメリカ)