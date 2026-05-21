5月15日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、マツコ・デラックスと有吉弘行が、街中で見かけると思わずテンションが上がってしまう“ニッチな乗り物”について熱いトークを繰り広げた。

【映像】マツコ「かわいい！」街で見かける“珍しい乗り物”に夢中「ボーッと見るのが好き。何度も職務質問された」

「トラックが頭の部分だけ走ってる姿を見ると、とてもうれしく思います。頭でっかちでアンバランスな姿がかわいいし興奮します」という視聴者の投稿が紹介された。

これにマツコは「わかるわ、これ！」と深く共感。「もし見たい方がいらっしゃったら、お台場あたりにコンテナの集積地がいっぱいあるんですよ。そこにコンテナが来る情報はサイトで調べられますから」と熱弁をふるった。

さらに「昔フジテレビ行ってた時に楽しみだった。あれが何百台も待ってるの。後ろに（コンテナを）くっつけるのを。今フジテレビ行ってないじゃない。たまに見に行っちゃう」とまさかの趣味を告白した。「夜中にコンテナから荷下ろししてるのボーッと見るのが好き。何度も職務質問されたわよ。怪しいから（笑）」と明かし、スタジオは爆笑。

一方、有吉は「あれ速いんだってね、頭だけだと」と、そのスピードに着目する。実はこの「トラクターヘッド」と呼ばれる車両、一般的な乗用車の約3.3倍相当にあたる約500馬力ものパワーを持っているという。

その強大なパワーゆえに、マツコは「ちょっと怖い時あるもん。（車体が小さくて）コロコロって（転がりそうなくらい）ピューっと行ってる」と話す。

番組では、そんなトラクターヘッドが軽快に走行する実際の動画を紹介。久保田直子アナウンサーが「かわいい」と興奮すれば、マツコは「かわいい！」と顔をほころばせ、「欲しい…自家用車にしたい」と本音をポロリ。これには有吉が「いらないだろ！」と間髪入れずにツッコんでいた。