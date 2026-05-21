吉田麻也が日本代表に電撃復帰! 鎌田のキリチャレ杯不参加で限定招集、森保監督「これまでの功績と貢献に敬意を表して…」
日本サッカー協会(JFA)は21日、31日に国立競技場で行われるキリンチャレンジカップ2026のアイスランド代表戦に臨む日本代表メンバーについて、MF鎌田大地(クリスタル・パレス)の不参加と、DF吉田麻也(LAギャラクシー)の追加招集を発表した。
今月27日にUEFAカンファレンスリーグ決勝を控える鎌田は「クラブ事情」のため、アイスランド戦には参加せず。6月2日に国内でチームへ合流し、日本代表とともにメキシコへ渡る予定となっている。
一方、追加招集された吉田は5月25日にチームへ合流し、31日のアイスランド戦まで帯同予定。森保一監督はJFAを通じて、「吉田麻也選手の日本代表へのこれまでの功績と貢献に敬意を表して、今回招集させていただくことにしました。快諾してくれた吉田選手の日本代表に対する思いのバトンをしっかりと受け取り、ワールドカップに繋げる活動にしたいと思います」とコメントした。
吉田は日本代表で長年主将を務め、22年カタールW杯後に代表から離れていたが、今回“緊急招集”という形で再び日の丸を背負うことになった。
今月27日にUEFAカンファレンスリーグ決勝を控える鎌田は「クラブ事情」のため、アイスランド戦には参加せず。6月2日に国内でチームへ合流し、日本代表とともにメキシコへ渡る予定となっている。
吉田は日本代表で長年主将を務め、22年カタールW杯後に代表から離れていたが、今回“緊急招集”という形で再び日の丸を背負うことになった。