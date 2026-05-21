元日本代表MF山田直輝が百年構想リーグで現役引退…浦和、湘南、岐阜でプレー「本当に、幸せな現役生活でした」

元日本代表MF山田直輝が百年構想リーグで現役引退…浦和、湘南、岐阜でプレー「本当に、幸せな現役生活でした」