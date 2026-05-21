キャンペーン：片道2,990円からのジェットスター国内線「スーパースターセール」 5月22日（金）から 有料会員はさらに200円OFF
ジェットスター・ジャパン株式会社は、国内線14路線を対象とした「スーパースターセール」を5月22日（金）12時00分から開始する。
期間は5月25日（月）16時59分まで。搭乗期間は6月2日（火）から7月30日（木）まで（旭川、松山、高松路線は9月1日から12月18日までも対象）。
有料会員プログラム「Club Jetstar」の会員は、さらに200円オフの割引価格で購入可能となっている。
セール期間中は、航空券と宿泊などがセットになった「ダイナミックパッケージ」にもセール価格が適用されるという。
キャンペーン名
スーパースターセール
期間
2026年5月22日（金）12時00分～5月25日（月）16時59分
※完売次第終了
搭乗期間
2026年6月2日（火）～7月30日（木）
※除外期間あり
※旭川、松山、高松路線は9月1日（火）～12月18日（金）も対象（除外期間あり）
対象路線・価格（片道）
東京（成田）発着松山：2,990円～ 大阪（関西）：3,690円 高松：3,890円～ 札幌（新千歳）：3,990円～ 高知：4,390円 福岡：4,490円～ 旭川：4,690円～ 大分：4,890円～ 熊本：4,990円～ 長崎：5,090円～ 宮崎：5,190円
大阪（関西）発着東京（成田）：3,690円 札幌（新千歳）：5,390円
名古屋（中部）発着福岡：4,590円～
特典
有料会員プログラム「Club Jetstar」会員は、上記価格からさらに200円OFF