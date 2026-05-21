ジェットスター・ジャパン株式会社は、国内線14路線を対象とした「スーパースターセール」を5月22日（金）12時00分から開始する。

期間は5月25日（月）16時59分まで。搭乗期間は6月2日（火）から7月30日（木）まで（旭川、松山、高松路線は9月1日から12月18日までも対象）。

有料会員プログラム「Club Jetstar」の会員は、さらに200円オフの割引価格で購入可能となっている。

セール期間中は、航空券と宿泊などがセットになった「ダイナミックパッケージ」にもセール価格が適用されるという。

キャンペーン名

スーパースターセール

期間

2026年5月22日（金）12時00分～5月25日（月）16時59分

※完売次第終了

搭乗期間

2026年6月2日（火）～7月30日（木）

※除外期間あり

※旭川、松山、高松路線は9月1日（火）～12月18日（金）も対象（除外期間あり）

対象路線・価格（片道）

東京（成田）発着

大阪（関西）発着

名古屋（中部）発着

特典

松山：2,990円～ 大阪（関西）：3,690円 高松：3,890円～ 札幌（新千歳）：3,990円～ 高知：4,390円 福岡：4,490円～ 旭川：4,690円～ 大分：4,890円～ 熊本：4,990円～ 長崎：5,090円～ 宮崎：5,190円東京（成田）：3,690円 札幌（新千歳）：5,390円福岡：4,590円～

有料会員プログラム「Club Jetstar」会員は、上記価格からさらに200円OFF