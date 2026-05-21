主要国内証券 先物取引高情報まとめ（5月21日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月21日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 425( 329)
TOPIX先物 6月限 93( 93)
日経225ミニ 6月限 834( 834)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 26( 0)
日経225ミニ 6月限 8( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 175( 171)
TOPIX先物 6月限 48( 48)
日経225ミニ 6月限 2248( 2248)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 77( 77)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1839( 1235)
9月限 28( 20)
TOPIX先物 6月限 215( 209)
日経225ミニ 6月限 72649( 33807)
7月限 325( 155)
8月限 53( 13)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 655( 451)
9月限 22( 12)
日経225ミニ 6月限 43810( 20778)
7月限 83( 19)
8月限 3( 1)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 210( 210)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 6月限 3957( 3957)
7月限 29( 29)
8月限 3( 3)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 269( 269)
9月限 10( 10)
TOPIX先物 6月限 13( 13)
日経225ミニ 6月限 23341( 23341)
7月限 25( 25)
8月限 6( 6)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 425( 329)
TOPIX先物 6月限 93( 93)
日経225ミニ 6月限 834( 834)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 26( 0)
日経225ミニ 6月限 8( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 175( 171)
TOPIX先物 6月限 48( 48)
日経225ミニ 6月限 2248( 2248)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 77( 77)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1839( 1235)
9月限 28( 20)
TOPIX先物 6月限 215( 209)
日経225ミニ 6月限 72649( 33807)
7月限 325( 155)
8月限 53( 13)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 655( 451)
9月限 22( 12)
日経225ミニ 6月限 43810( 20778)
7月限 83( 19)
8月限 3( 1)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 210( 210)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 6月限 3957( 3957)
7月限 29( 29)
8月限 3( 3)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 269( 269)
9月限 10( 10)
TOPIX先物 6月限 13( 13)
日経225ミニ 6月限 23341( 23341)
7月限 25( 25)
8月限 6( 6)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース