　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月21日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 425(　　 329)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　93(　　　93)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 834(　　 834)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　26(　　　 0)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　　 8(　　　 0)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 175(　　 171)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　48(　　　48)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2248(　　2248)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　77(　　　77)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1839(　　1235)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　28(　　　20)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 215(　　 209)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 72649(　 33807)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 325(　　 155)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　53(　　　13)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 655(　　 451)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　22(　　　12)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 43810(　 20778)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　83(　　　19)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 3(　　　 1)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 210(　　 210)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3957(　　3957)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　29(　　　29)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 3(　　　 3)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 269(　　 269)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　10(　　　10)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　13(　　　13)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 23341(　 23341)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　25(　　　25)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 6(　　　 6)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース