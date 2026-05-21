主要国内証券 先物取引高情報まとめ（5月21日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月21日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3790( 2070)
9月限 300( 0)
TOPIX先物 6月限 2362( 1623)
日経225ミニ 6月限 4317( 4091)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 691( 506)
TOPIX先物 6月限 482( 372)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1370( 469)
TOPIX先物 6月限 1283( 349)
日経225ミニ 6月限 6( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 990( 677)
9月限 100( 0)
TOPIX先物 6月限 2543( 543)
日経225ミニ 6月限 2808( 2626)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 993( 552)
9月限 400( 0)
TOPIX先物 6月限 1026( 726)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5( 5)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2172( 1247)
9月限 535( 505)
TOPIX先物 6月限 629( 481)
日経225ミニ 6月限 72782( 36026)
7月限 332( 152)
8月限 26( 12)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 250( 0)
9月限 28( 16)
日経225ミニ 6月限 42115( 19195)
7月限 121( 51)
8月限 11( 7)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 9( 9)
日経225ミニ 6月限 4755( 4755)
7月限 28( 28)
8月限 2( 2)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1234( 1234)
9月限 26( 26)
日経225ミニ 6月限 21186( 21186)
7月限 28( 28)
8月限 4( 4)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3790( 2070)
9月限 300( 0)
TOPIX先物 6月限 2362( 1623)
日経225ミニ 6月限 4317( 4091)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 691( 506)
TOPIX先物 6月限 482( 372)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1370( 469)
TOPIX先物 6月限 1283( 349)
日経225ミニ 6月限 6( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 990( 677)
9月限 100( 0)
TOPIX先物 6月限 2543( 543)
日経225ミニ 6月限 2808( 2626)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 993( 552)
9月限 400( 0)
TOPIX先物 6月限 1026( 726)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5( 5)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2172( 1247)
9月限 535( 505)
TOPIX先物 6月限 629( 481)
日経225ミニ 6月限 72782( 36026)
7月限 332( 152)
8月限 26( 12)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 250( 0)
9月限 28( 16)
日経225ミニ 6月限 42115( 19195)
7月限 121( 51)
8月限 11( 7)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 9( 9)
日経225ミニ 6月限 4755( 4755)
7月限 28( 28)
8月限 2( 2)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1234( 1234)
9月限 26( 26)
日経225ミニ 6月限 21186( 21186)
7月限 28( 28)
8月限 4( 4)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース