　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月21日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3790(　　2070)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 300(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2362(　　1623)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4317(　　4091)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 691(　　 506)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 482(　　 372)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1370(　　 469)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1283(　　 349)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　　 6(　　　 0)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 990(　　 677)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2543(　　 543)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2808(　　2626)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 993(　　 552)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 400(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1026(　　 726)

◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 5(　　　 5)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2172(　　1247)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 535(　　 505)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 629(　　 481)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 72782(　 36026)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 332(　　 152)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　26(　　　12)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 250(　　　 0)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　28(　　　16)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 42115(　 19195)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 121(　　　51)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　11(　　　 7)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 9(　　　 9)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4755(　　4755)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　28(　　　28)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 2(　　　 2)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1234(　　1234)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　26(　　　26)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 21186(　 21186)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　28(　　　28)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 4(　　　 4)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース