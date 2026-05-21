　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月21日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　9756(　　9673)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　87(　　　87)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 10836(　 10836)
日経225ミニ　 　 6月限　　　199432(　199432)
　　　　　 　 　 7月限　　　　2222(　　2222)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　52(　　　52)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4930(　　4930)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　68(　　　68)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　8173(　　8173)
日経225ミニ　 　 6月限　　　121661(　121661)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1037(　　1037)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　68(　　　68)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 313(　　 261)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 735(　　 735)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 770(　　 770)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2796(　　1295)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4473(　　2639)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4606(　　4592)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 829(　　 757)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1625(　　1625)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　6080(　　6080)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 108(　　 108)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　18(　　　18)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1119(　　 960)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1682(　　1682)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1897(　　1897)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1915(　　1893)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　77(　　　77)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5239(　　5239)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 42737(　 42737)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1517(　　1517)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 356(　　 197)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 215(　　 213)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1453(　　1453)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 177(　　 177)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 263(　　 263)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　89(　　　89)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 5(　　　 0)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　68(　　　68)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　56(　　　56)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース