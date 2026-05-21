外国証券 先物取引高情報まとめ（5月21日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月21日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9756( 9673)
9月限 87( 87)
TOPIX先物 6月限 10836( 10836)
日経225ミニ 6月限 199432( 199432)
7月限 2222( 2222)
8月限 52( 52)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4930( 4930)
9月限 68( 68)
TOPIX先物 6月限 8173( 8173)
日経225ミニ 6月限 121661( 121661)
7月限 1037( 1037)
8月限 68( 68)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 313( 261)
TOPIX先物 6月限 735( 735)
日経225ミニ 6月限 770( 770)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2796( 1295)
TOPIX先物 6月限 4473( 2639)
日経225ミニ 6月限 4606( 4592)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 829( 757)
9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 1625( 1625)
日経225ミニ 6月限 6080( 6080)
7月限 108( 108)
8月限 18( 18)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1119( 960)
TOPIX先物 6月限 1682( 1682)
日経225ミニ 6月限 1897( 1897)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1915( 1893)
9月限 77( 77)
TOPIX先物 6月限 5239( 5239)
日経225ミニ 6月限 42737( 42737)
7月限 1517( 1517)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 356( 197)
TOPIX先物 6月限 215( 213)
日経225ミニ 6月限 1453( 1453)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 177( 177)
TOPIX先物 6月限 263( 263)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 89( 89)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5( 0)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 68( 68)
日経225ミニ 7月限 56( 56)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9756( 9673)
9月限 87( 87)
TOPIX先物 6月限 10836( 10836)
日経225ミニ 6月限 199432( 199432)
7月限 2222( 2222)
8月限 52( 52)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4930( 4930)
9月限 68( 68)
TOPIX先物 6月限 8173( 8173)
日経225ミニ 6月限 121661( 121661)
7月限 1037( 1037)
8月限 68( 68)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 313( 261)
TOPIX先物 6月限 735( 735)
日経225ミニ 6月限 770( 770)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2796( 1295)
TOPIX先物 6月限 4473( 2639)
日経225ミニ 6月限 4606( 4592)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 829( 757)
9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 1625( 1625)
日経225ミニ 6月限 6080( 6080)
7月限 108( 108)
8月限 18( 18)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1119( 960)
TOPIX先物 6月限 1682( 1682)
日経225ミニ 6月限 1897( 1897)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1915( 1893)
9月限 77( 77)
TOPIX先物 6月限 5239( 5239)
日経225ミニ 6月限 42737( 42737)
7月限 1517( 1517)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 356( 197)
TOPIX先物 6月限 215( 213)
日経225ミニ 6月限 1453( 1453)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 177( 177)
TOPIX先物 6月限 263( 263)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 89( 89)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5( 0)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 68( 68)
日経225ミニ 7月限 56( 56)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース