　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月21日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 18660(　 15913)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1306(　　　56)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 16252(　 15705)
日経225ミニ　 　 6月限　　　198172(　198166)
　　　　　 　 　 7月限　　　　3737(　　3737)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　53(　　　53)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 11250(　 10919)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 874(　　 624)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 16033(　 16033)
日経225ミニ　 　 6月限　　　136171(　136165)
　　　　　 　 　 7月限　　　　5343(　　5343)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　62(　　　62)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2059(　　1533)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 200(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1621(　　1321)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　8866(　　8866)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2366(　　1725)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4166(　　3090)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　7348(　　7322)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2809(　　2352)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4928(　　4684)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 10043(　 10043)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 150(　　 150)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 2(　　　 2)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1803(　　1709)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 7(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4817(　　4008)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　6296(　　6274)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4372(　　3981)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　46(　　　46)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 16013(　 13967)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 70836(　 70836)
　　　　　 　 　 7月限　　　　2291(　　2291)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 703(　　 474)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1136(　　 922)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2269(　　 641)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2560(　　1328)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 500(　　　 0)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 500(　　　 0)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1370(　　1370)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 811(　　 811)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　 6(　　　 6)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース