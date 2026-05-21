外国証券 先物取引高情報まとめ（5月21日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月21日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 18660( 15913)
9月限 1306( 56)
TOPIX先物 6月限 16252( 15705)
日経225ミニ 6月限 198172( 198166)
7月限 3737( 3737)
8月限 53( 53)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 11250( 10919)
9月限 874( 624)
TOPIX先物 6月限 16033( 16033)
日経225ミニ 6月限 136171( 136165)
7月限 5343( 5343)
8月限 62( 62)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2059( 1533)
9月限 200( 0)
TOPIX先物 6月限 1621( 1321)
日経225ミニ 6月限 8866( 8866)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2366( 1725)
TOPIX先物 6月限 4166( 3090)
日経225ミニ 6月限 7348( 7322)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2809( 2352)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 4928( 4684)
日経225ミニ 6月限 10043( 10043)
7月限 150( 150)
8月限 2( 2)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1803( 1709)
9月限 7( 7)
TOPIX先物 6月限 4817( 4008)
日経225ミニ 6月限 6296( 6274)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4372( 3981)
9月限 46( 46)
TOPIX先物 6月限 16013( 13967)
日経225ミニ 6月限 70836( 70836)
7月限 2291( 2291)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 703( 474)
TOPIX先物 6月限 1136( 922)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2269( 641)
TOPIX先物 6月限 2560( 1328)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 500( 0)
9月限 500( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1370( 1370)
9月限 6( 6)
TOPIX先物 6月限 811( 811)
日経225ミニ 7月限 6( 6)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 18660( 15913)
9月限 1306( 56)
TOPIX先物 6月限 16252( 15705)
日経225ミニ 6月限 198172( 198166)
7月限 3737( 3737)
8月限 53( 53)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 11250( 10919)
9月限 874( 624)
TOPIX先物 6月限 16033( 16033)
日経225ミニ 6月限 136171( 136165)
7月限 5343( 5343)
8月限 62( 62)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2059( 1533)
9月限 200( 0)
TOPIX先物 6月限 1621( 1321)
日経225ミニ 6月限 8866( 8866)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2366( 1725)
TOPIX先物 6月限 4166( 3090)
日経225ミニ 6月限 7348( 7322)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2809( 2352)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 4928( 4684)
日経225ミニ 6月限 10043( 10043)
7月限 150( 150)
8月限 2( 2)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1803( 1709)
9月限 7( 7)
TOPIX先物 6月限 4817( 4008)
日経225ミニ 6月限 6296( 6274)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4372( 3981)
9月限 46( 46)
TOPIX先物 6月限 16013( 13967)
日経225ミニ 6月限 70836( 70836)
7月限 2291( 2291)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 703( 474)
TOPIX先物 6月限 1136( 922)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2269( 641)
TOPIX先物 6月限 2560( 1328)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 500( 0)
9月限 500( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1370( 1370)
9月限 6( 6)
TOPIX先物 6月限 811( 811)
日経225ミニ 7月限 6( 6)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース