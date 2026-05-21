日本取引所が公表したオプション手口情報によると、21日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。



◯6万1000円プット

取引高(立会内)

ABNクリアリン証券 16( 16)

楽天証券 6( 6)

松井証券 5( 5)

SBI証券 7( 3)



◯6万1125円プット

取引高(立会内)

SBI証券 2( 2)

ABNクリアリン証券 2( 2)



◯6万1250円プット

取引高(立会内)

三菱UFJeスマート 1( 1)

ABNクリアリン証券 1( 1)



◯6万1500円プット

取引高(立会内)

ソシエテジェネラル証券 3( 3)

ABNクリアリン証券 3( 3)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。

※カッコ内は立会内取引の数値です。



株探ニュース