「日経225オプション」6月限プット手口情報（21日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、21日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万625円プット
取引高(立会内)
SBI証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯6万875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
UBS証券 206( 0)
◯6万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 133( 133)
ソシエテジェネラル証券 53( 53)
モルガンMUFG証券 40( 40)
BNPパリバ証券 34( 34)
JPモルガン証券 33( 33)
野村証券 25( 25)
ビーオブエー証券 25( 25)
SBI証券 28( 24)
フィリップ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯6万1250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯6万1500円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 118( 118)
ABNクリアリン証券 94( 94)
ソシエテジェネラル証券 32( 32)
ビーオブエー証券 20( 20)
JPモルガン証券 14( 14)
楽天証券 11( 11)
マネックス証券 4( 4)
SBI証券 3( 3)
◯6万1625円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 91( 91)
ABNクリアリン証券 65( 65)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
◯6万1750円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 86( 86)
ABNクリアリン証券 68( 68)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
◯6万1875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万625円プット
取引高(立会内)
SBI証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯6万875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
UBS証券 206( 0)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 133( 133)
ソシエテジェネラル証券 53( 53)
モルガンMUFG証券 40( 40)
BNPパリバ証券 34( 34)
JPモルガン証券 33( 33)
野村証券 25( 25)
ビーオブエー証券 25( 25)
SBI証券 28( 24)
フィリップ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯6万1250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯6万1500円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 118( 118)
ABNクリアリン証券 94( 94)
ソシエテジェネラル証券 32( 32)
ビーオブエー証券 20( 20)
JPモルガン証券 14( 14)
楽天証券 11( 11)
マネックス証券 4( 4)
SBI証券 3( 3)
◯6万1625円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 91( 91)
ABNクリアリン証券 65( 65)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
◯6万1750円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 86( 86)
ABNクリアリン証券 68( 68)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
◯6万1875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース