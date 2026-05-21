　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、21日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。

◯6万625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 5)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)

◯6万875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 206(　　 0)

◯6万1000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 133(　 133)
ソシエテジェネラル証券　　　　　53(　　53)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　40(　　40)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　34(　　34)
JPモルガン証券　　　　　　　　　33(　　33)
野村証券　　　　　　　　　　　　25(　　25)
ビーオブエー証券　　　　　　　　25(　　25)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　28(　　24)
フィリップ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万1250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万1500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 118(　 118)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　94(　　94)
ソシエテジェネラル証券　　　　　32(　　32)
ビーオブエー証券　　　　　　　　20(　　20)
JPモルガン証券　　　　　　　　　14(　　14)
楽天証券　　　　　　　　　　　　11(　　11)
マネックス証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 3)

◯6万1625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　91(　　91)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　65(　　65)
ソシエテジェネラル証券　　　　　14(　　14)

◯6万1750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　86(　　86)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　68(　　68)
ソシエテジェネラル証券　　　　　12(　　12)

◯6万1875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース