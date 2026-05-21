「日経225オプション」6月限コール手口情報（21日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、21日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 96( 96)
ソシエテジェネラル証券 21( 21)
BNPパリバ証券 15( 15)
SBI証券 6( 6)
インタラクティブ証券 4( 4)
楽天証券 4( 2)
フィリップ証券 2( 2)
◯6万2250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
◯6万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 147( 147)
BNPパリバ証券 116( 116)
モルガンMUFG証券 84( 84)
ソシエテジェネラル証券 31( 31)
SBI証券 14( 12)
楽天証券 11( 5)
松井証券 5( 5)
フィリップ証券 3( 3)
ゴールドマン証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
JPモルガン証券 1( 1)
◯6万1875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万1500円コール
取引高(立会内)
モルガンMUFG証券 85( 85)
ABNクリアリン証券 456( 56)
ソシエテジェネラル証券 37( 37)
BNPパリバ証券 312( 12)
フィリップ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
UBS証券 100( 0)
SBI証券 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 96( 96)
ソシエテジェネラル証券 21( 21)
BNPパリバ証券 15( 15)
SBI証券 6( 6)
インタラクティブ証券 4( 4)
楽天証券 4( 2)
フィリップ証券 2( 2)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
◯6万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 147( 147)
BNPパリバ証券 116( 116)
モルガンMUFG証券 84( 84)
ソシエテジェネラル証券 31( 31)
SBI証券 14( 12)
楽天証券 11( 5)
松井証券 5( 5)
フィリップ証券 3( 3)
ゴールドマン証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
JPモルガン証券 1( 1)
◯6万1875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万1500円コール
取引高(立会内)
モルガンMUFG証券 85( 85)
ABNクリアリン証券 456( 56)
ソシエテジェネラル証券 37( 37)
BNPパリバ証券 312( 12)
フィリップ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
UBS証券 100( 0)
SBI証券 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース