『BORUTO』衝撃のキャラ相関図公開！ボルトは殺害対象…複雑なキャラ関係判明
漫画『BORUTO -ボルト』連載開始10周年を記念して、第2部のキャラクター相関図が公開された。主人公のボルトが、木ノ葉隠れの里から反逆者として追われる“殺害対象”になるなど、衝撃の相関図となっている。
【画像】ボルトは殺害対象！公開された『BORUTO』衝撃のキャラ相関図
公開された相関図では、物語の中心人物であるボルトはカワキと仲直りしたいが、カワキはボルトのことは殺害対象。さらに、木ノ葉丸など木ノ葉隠れの里のメンバーの一部もボルトのことは殺害対象となっている。
しかし、妹のヒマワリやうちはサスケ、そしてうちはサラダなどはボルトと協力関係で、複雑な相関図を見ることができる。
現在連載中の『BORUTO -ボルト- -TWO BLUE VORTEX-』は、立場が逆転したボルトとカワキ。ボルトがナルトを殺した反逆者として追われて3年、木ノ葉隠れの里をコードと「爪アカ」が急襲、サラダ達が対応に追われる最中、成長したボルトが現れ、運命の渦が再び動く物語。
著者は池本幹雄、原作・監修は岸本斉史が担当している。
【画像】ボルトは殺害対象！公開された『BORUTO』衝撃のキャラ相関図
公開された相関図では、物語の中心人物であるボルトはカワキと仲直りしたいが、カワキはボルトのことは殺害対象。さらに、木ノ葉丸など木ノ葉隠れの里のメンバーの一部もボルトのことは殺害対象となっている。
現在連載中の『BORUTO -ボルト- -TWO BLUE VORTEX-』は、立場が逆転したボルトとカワキ。ボルトがナルトを殺した反逆者として追われて3年、木ノ葉隠れの里をコードと「爪アカ」が急襲、サラダ達が対応に追われる最中、成長したボルトが現れ、運命の渦が再び動く物語。
著者は池本幹雄、原作・監修は岸本斉史が担当している。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優