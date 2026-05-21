テレ朝『テレメンタリー』、23日放送予定の内容変更を発表
テレビ朝日は、21日までに同局系列全国24社が共同で制作するドキュメンタリー『テレメンタリー2026』（毎週土曜 前4：50ほか）の公式サイトを更新。23日に放送を予定していた内容が変更になることを伝えた。
【画像】『テレメンタリー2025「女ヤクザの懺悔録」』より…愛情をかみしめる元暴力団まこ
同サイトでは、「次回の放送」として23日に「1月クール優秀賞作品アンコール放送 誰が看取るのか 〜身寄りのない高齢者たち〜」を放送することを発表。「５月２３日に予定していた「私たち発達障害メイド喫茶です」は放送を延期します」と伝えた。
なお、次々回30日の放送は「ひやみかち首里城〜復興の軌跡〜」と紹介している。
【画像】『テレメンタリー2025「女ヤクザの懺悔録」』より…愛情をかみしめる元暴力団まこ
同サイトでは、「次回の放送」として23日に「1月クール優秀賞作品アンコール放送 誰が看取るのか 〜身寄りのない高齢者たち〜」を放送することを発表。「５月２３日に予定していた「私たち発達障害メイド喫茶です」は放送を延期します」と伝えた。
なお、次々回30日の放送は「ひやみかち首里城〜復興の軌跡〜」と紹介している。