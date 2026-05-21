政府が今、検討を進めている夏の電気ガスの補助金。財源はおよそ5000億円で、私たちの暮らしへの効果はどの程度あるのでしょうか？

暑い夏はまもなく。今年は猛暑が予想されるなか、気になるのは冷房などでかさむ電気代です。中東情勢の影響で、電気ガス代は全国的な値上がりが予想されるなか、政府が検討している補助金の内容が明らかになりました。

去年は、1キロワットアワーあたり、7月と9月に2円、8月に2.4円を補助。今年はこれに、1円から2円ほど上乗せする案を検討していることが関係者への取材でわかりました。

財源は、今年度予算の予備費から5000億円程度をあてる方向で、あわせて補正予算案3兆円程度で調整が進められています。

補助金の予算規模について、専門家は…

第一ライフ資産運用経済研究所 新家義貴エコノミスト

「夏場の上昇であれば、今言われているくらいの規模なら、抑えられる可能性はあると思いますね。財政赤字の拡大という問題もある。やたらめったら増やすわけにもいかない」

電気ガスの補助金を出しすぎると、国の赤字が膨らみ、日本経済にとって逆風に。実際、企業経営者らでつくる団体からは…

経済同友会 山口明夫 代表幹事

「どの規模で（補助金を）実施するのかとか、これはまだ議論の余地が十分あるというふうに思う。本当に、マーケットって瞬時に反応をしますので、しっかりと見極めて決めていくことになる」

依然、見通せない中東情勢は、長期化すると、さらなる資源価格の上昇の可能性も。

第一ライフ資産運用経済研究所 新家義貴エコノミスト

「イラン情勢の悪化が長引けば、相当な電気代の上昇になる。制度の作り方っていうのは、慎重にやっていく必要がある」

国民の生活を支えつつも、過度に「バラマキ」すぎない政策が求められるなか、政府は難しい舵取りを迫られています。