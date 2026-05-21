中尾明慶　本人も悩んだ“授業参観コーデ”のド派手ぶり　妻・仲里依紗は卒業式に「柄物ジャケット」で際立つ夫婦の“奇抜センス”

5月19日、俳優の中尾明慶（あきよし）が、自身のYouTubeチャンネルを更新し、長男の授業参観に参加した1日の様子を公開した。学校を訪れた際の“ド派手コーデ”が注目を集めている。

中尾は2013年に女優の仲里依紗と結婚し、長男が誕生。現在中学1年生になり、今回が初めての授業参観だった。動画内で、中尾はシャワーを浴び、ひげを剃り、歯磨きやヘアセットなどの身支度をする様子が映された。

「準備を進めるなか、服装に迷ったようで、『みんな授業参観って服なに着てってんだろ？』とカメラに向かって質問。きちんとしたシャツを着たいと思ったものの、『おれ全然わかんない、そういうのが。でもおれが持ってるシャツとか全部派手なのしかないんだよな』と悩みを明かしたのです。実際、クローゼットを開けると、真っ赤なシャツやでかでかと写真がプリントアウトされたものばかりで、『どうしよう。絶対目立ちすぎるな、目立ちすぎるシャツしかない』とぼやいていました」（スポーツ紙記者）

迷った末、中尾は「まぁいいか」と言って、5分袖ほどの襟付きのニット風シャツを選んだ。このシャツで授業参観に臨んだことを明かしたが、動画のコメント欄では

《クローゼットの中身見る限りやっぱり夫婦だなって思うくらい派手なのが多い》

《無地のシャツも今度買って置きましょうね？》

《シンプルなシャツ色違い持ってた方がいい》

など、ツッコミの声があがっている。

「中尾さんが着たシャツは、白地をベースにしていたものの、全体的に赤色のラインが強調されたデザインでした。『あんまり着たことないんだけど、なんかちょうどよさそう』と話しており、中尾さんとしてはシンプルなデザインに感じたのかもしれませんが、右手首にはシルバーのブレスレットもつけており、派手な印象を受ける人もいたようです。

かねてから、妻の仲さんが鮮やかなカラーや個性的な柄をミックスした奇抜な私服が認知されていますが、今回の動画から夫婦で奇抜なセンスを持っていることが際立ったようです」（芸能記者）

長男は3月に小学校を卒業したが、卒業式では仲が独特なファッションで参加していたようだ。

「4月の中尾さんのYouTubeで、息子の卒業式の話題になり、『ママが一応ジャケット着て行ったんだけど、めっちゃ派手だった。MiuMiu（ミュウミュウ）かなんかの、白にチェック柄のヴィンテージ風のかわいいやつだった』と話していたのです。仲さんは“柄物ジャケット”だったため、会場で人があふれるなかでも目立ち、すぐに見つけられたそうです。一般的に、入学式や卒業式では、黒や紺などシンプルな配色が選ばれがちですが、仲さんらしいスタイルが垣間見えたようです」（同前）

今回、服のチョイスに迷っていたが、シンプルなデザインのものも用意しておいたほうが安心かも。