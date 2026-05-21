【ティズニー新グッズ】 6月25日 発売予定 価格： ぬいぐるみ：5,500円など

東京ディズニーリゾートは、ミニーマウスとフィガロの新グッズを6月25日に発売する。価格はぬいぐるみが5,500円など。

今回発売されるのは、ミニーマウスとフィガロが、夜空の下でうっとりとする様子がやわらかな色合いで描かれたグッズ。フェイスパックやスカルプブラシなどの美容グッズのほか、クッションやルームライトなど、部屋を彩るアイテムもラインナップされている。

ポーチ 3,000円

スカルプケアブラシ 1,800円

入浴剤 2,000円

フェイスマスク（LuLuLun） 1,900円

ヘアバンド 1,800円

ヘアクリップ 900円

ヘアクリップセット 1,500円

ミラー 2,500円

リップエッセンス 1,400円

ハンドクリーム 1,400円

バスタオル 3,200円

フェイスタオル 1,900円

ミニタオルセット 2,700円

ルームウェア（サイズM/L） 各5,600円

ルームシューズ 2,600円

ピローミスト 1,800円

ピローケース 2,100円

タオルケット 3,900円

クッション 3,200円

ぬいぐるみ 5,500円

ぬいぐるみ 4,200円

ぬいぐるみチャーム 2,200円

プラネタリウムおもちゃ 3,600円

ルームライト 4,500円

マルチホルダー 2,400円

トレー 2,000円

ステンレスマグカップ 2,700円

ステンレスマグカップ 2,700円

ティースプーンセット 1,800円

ドリンクボトル 1,900円

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(C)Disney

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