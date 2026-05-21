東京ディズニーリゾート、ミニーマウスとフィガロの美容＆ナイトタイムグッズを6月25日発売
【ティズニー新グッズ】 6月25日 発売予定 価格： ぬいぐるみ：5,500円など
(C)Disney
東京ディズニーリゾートは、ミニーマウスとフィガロの新グッズを6月25日に発売する。価格はぬいぐるみが5,500円など。
今回発売されるのは、ミニーマウスとフィガロが、夜空の下でうっとりとする様子がやわらかな色合いで描かれたグッズ。フェイスパックやスカルプブラシなどの美容グッズのほか、クッションやルームライトなど、部屋を彩るアイテムもラインナップされている。
ポーチ 3,000円
スカルプケアブラシ 1,800円
入浴剤 2,000円
フェイスマスク（LuLuLun） 1,900円
ヘアバンド 1,800円
ヘアクリップ 900円
ヘアクリップセット 1,500円
ミラー 2,500円
リップエッセンス 1,400円
ハンドクリーム 1,400円
バスタオル 3,200円
フェイスタオル 1,900円
ミニタオルセット 2,700円
ルームウェア（サイズM/L） 各5,600円
ルームシューズ 2,600円
ピローミスト 1,800円
ピローケース 2,100円
タオルケット 3,900円
クッション 3,200円
ぬいぐるみ 5,500円
ぬいぐるみ 4,200円
ぬいぐるみチャーム 2,200円
プラネタリウムおもちゃ 3,600円
ルームライト 4,500円
マルチホルダー 2,400円
トレー 2,000円
ステンレスマグカップ 2,700円
ステンレスマグカップ 2,700円
ティースプーンセット 1,800円
ドリンクボトル 1,900円
イメージカット
(C)Disney
※画像はイメージです。