“土下座”謝罪が話題・グラドル22歳、タイトなトップス×デニムパンツ姿にネット衝撃 抜群プロポーション全開
グラビアアイドル、タレントの山田あいが21日にXを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】“土下座”謝罪が話題・グラドル22歳、抜群プロポーション披露 水着ショットも（13枚）
2003年9月11日生まれ、2024年にグラビアデビューしその圧倒的なスタイルで話題を呼んでいる山田。昨年12月には1st写真集『Ohaa〜i』（ワニブックス）を発売した。
5月20日には「5月10日に予定しておりました撮影会につきまして 体調不良により急遽お休みをいただくこととなり、本当に申し訳ございませんでした」「撮影会を楽しみにしてくださっていた皆様のご期待に応えられず、大変なご迷惑とご心配をおかけしてしまったこと 重ね重ねお詫び申し上げます」とつづり、自身の土下座ショットを投稿。22万インプレッションになるなど話題を集めている。
その後の投稿である今回は、「湿気の季節になってきた」と白のタイトなトップス×デニムパンツ姿を披露。抜群のスタイルと優しい笑顔で魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「たまらん」などの声が寄せられている。
引用：「山田あい」X（@_.yamada.aiii._）
【写真】“土下座”謝罪が話題・グラドル22歳、抜群プロポーション披露 水着ショットも（13枚）
2003年9月11日生まれ、2024年にグラビアデビューしその圧倒的なスタイルで話題を呼んでいる山田。昨年12月には1st写真集『Ohaa〜i』（ワニブックス）を発売した。
5月20日には「5月10日に予定しておりました撮影会につきまして 体調不良により急遽お休みをいただくこととなり、本当に申し訳ございませんでした」「撮影会を楽しみにしてくださっていた皆様のご期待に応えられず、大変なご迷惑とご心配をおかけしてしまったこと 重ね重ねお詫び申し上げます」とつづり、自身の土下座ショットを投稿。22万インプレッションになるなど話題を集めている。
その後の投稿である今回は、「湿気の季節になってきた」と白のタイトなトップス×デニムパンツ姿を披露。抜群のスタイルと優しい笑顔で魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「たまらん」などの声が寄せられている。
引用：「山田あい」X（@_.yamada.aiii._）