舞台『HiGH＆LOW THE 戦国 外伝』メインビジュアル＆公演PV完成 四つ巴の魂の戦いが動き出す！
7月に東京、8月に大阪と愛知で上演する舞台『HiGH＆LOW THE 戦国 外伝』のメインビジュアル＆公演PVが完成した。
【動画】舞台『HiGH＆LOW THE 戦国 外伝』の超カッコいいPV
本作は、2024年に上演された“戦国時代活劇”『HiGH＆LOW THE 戦国』（企画・プロデュース：EXILE HIRO）を軸にしたアナザーストーリーの完全新作。
古の時代、人々は龍が持つ人智を超えたチカラを神のものとして崇め、恐れていた。その力は龍と共に封印されたが、この世には龍が遺した「九つの秘宝」が眠るという。時は戦国。かつて盗賊として名を馳せ、今は《須和国（すわのくに）義勇軍》に身を置く叢雲颯斗（小野塚勇人）は、妹の桔梗（佐藤日向）、相棒の戒（うえきやサトシ）と共に、“龍の瞳”を狙い再び盗賊稼業へ踏み出す。
しかし潜入先で、海賊《謝羽良一家》頭領・謝羽良彩音（彩風咲奈）、謝羽良一家の霧生楓（山田健登）、山賊《斑目一派》頭・斑目笹玖（笹森裕貴）らと鉢合わせし、三つ巴の争奪戦へ発展。だが、突如現れた謎の宗教組織《天都教》の蜂谷風馬（蒼木陣）たちが秘宝を奪い去る。颯斗、彩音ら一行は、情報収集のために訪れた《カスの里》で、妖艶な男花魁・寿星桃太夫（小澤竜心）らと出会う。秘宝を巡る奪い合いは、それぞれの生き様を問う「魂の戦い」へと昇華していく――。
メインビジュアルは、前作にも出演し、主演を務める元盗賊団《須和国義勇軍》の叢雲颯斗を演じる小野塚勇人、山賊《斑目一派》の頭・斑目笹玖を演じる笹森裕貴、海賊《謝羽良一家》の頭領・謝羽良彩音を演じる彩風咲奈を中心に配置。その周りを、彩音の右腕で海賊・霧生楓役の山田健登、謎の宗教組織《天都教》の特攻隊長・蜂谷風馬役の蒼木陣、カスの里の「男花魁」寿星桃太夫役の小澤竜心が囲んでいる。
6名のキャストの下には前を鋭く見据える龍が描かれており、龍が遺した「九つの秘宝」を巡り翻弄されるキャラクターたちがどのように舞台で躍動するのか、期待がふくらむビジュアルとなっている。
公演PVは、叢雲颯斗（小野塚勇人）の「盗むのと奪うのは訳が違う」、斑目笹玖（笹森裕貴）の「命使って金にしなきゃ、賊じゃねえよな」、謝羽良彩音（彩風咲奈）の「頭（かしら）の務めは、一番強い奴を倒すことだろ？」、霧生楓（山田健登）の「頭に触れれば斬る」、蜂谷風馬（蒼木陣）の「悪い、もう止まれないんだ」、寿星桃太夫（小澤竜心）の「その気になったら、いつでもおいで」と、6名のキャストがそれぞれキャラクターの印象的なセリフを披露。そして、『HiGH＆LOW』シリーズではおなじみの立木文彦がナレーションを担当し、その迫力ある声で『HiGH＆LOW』の世界へ誘う。
開幕まで残り2ヵ月を切った『HiGH＆LOWTHE戦国 外伝』。芝居、歌、ダンス、殺陣、アクションと圧巻のパフォーマンスに期待したい。
舞台『HiGH＆LOW THE 戦国 外伝』は、東京・東京建物 Brillia HALLにて7月15〜30日、大阪・梅田芸術劇場メインホールにて8月7〜9日、愛知・御園座にて8月14〜16日上演。
【動画】舞台『HiGH＆LOW THE 戦国 外伝』の超カッコいいPV
本作は、2024年に上演された“戦国時代活劇”『HiGH＆LOW THE 戦国』（企画・プロデュース：EXILE HIRO）を軸にしたアナザーストーリーの完全新作。
古の時代、人々は龍が持つ人智を超えたチカラを神のものとして崇め、恐れていた。その力は龍と共に封印されたが、この世には龍が遺した「九つの秘宝」が眠るという。時は戦国。かつて盗賊として名を馳せ、今は《須和国（すわのくに）義勇軍》に身を置く叢雲颯斗（小野塚勇人）は、妹の桔梗（佐藤日向）、相棒の戒（うえきやサトシ）と共に、“龍の瞳”を狙い再び盗賊稼業へ踏み出す。
メインビジュアルは、前作にも出演し、主演を務める元盗賊団《須和国義勇軍》の叢雲颯斗を演じる小野塚勇人、山賊《斑目一派》の頭・斑目笹玖を演じる笹森裕貴、海賊《謝羽良一家》の頭領・謝羽良彩音を演じる彩風咲奈を中心に配置。その周りを、彩音の右腕で海賊・霧生楓役の山田健登、謎の宗教組織《天都教》の特攻隊長・蜂谷風馬役の蒼木陣、カスの里の「男花魁」寿星桃太夫役の小澤竜心が囲んでいる。
6名のキャストの下には前を鋭く見据える龍が描かれており、龍が遺した「九つの秘宝」を巡り翻弄されるキャラクターたちがどのように舞台で躍動するのか、期待がふくらむビジュアルとなっている。
公演PVは、叢雲颯斗（小野塚勇人）の「盗むのと奪うのは訳が違う」、斑目笹玖（笹森裕貴）の「命使って金にしなきゃ、賊じゃねえよな」、謝羽良彩音（彩風咲奈）の「頭（かしら）の務めは、一番強い奴を倒すことだろ？」、霧生楓（山田健登）の「頭に触れれば斬る」、蜂谷風馬（蒼木陣）の「悪い、もう止まれないんだ」、寿星桃太夫（小澤竜心）の「その気になったら、いつでもおいで」と、6名のキャストがそれぞれキャラクターの印象的なセリフを披露。そして、『HiGH＆LOW』シリーズではおなじみの立木文彦がナレーションを担当し、その迫力ある声で『HiGH＆LOW』の世界へ誘う。
開幕まで残り2ヵ月を切った『HiGH＆LOWTHE戦国 外伝』。芝居、歌、ダンス、殺陣、アクションと圧巻のパフォーマンスに期待したい。
舞台『HiGH＆LOW THE 戦国 外伝』は、東京・東京建物 Brillia HALLにて7月15〜30日、大阪・梅田芸術劇場メインホールにて8月7〜9日、愛知・御園座にて8月14〜16日上演。