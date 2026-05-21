藤原紀香54歳、ショーパンで美スタイル全開 「脚が細くて長くて綺麗」「素敵」「若々しい」とネット衝撃
女優の藤原紀香が21日までにInstagramを更新。美スタイル際立つオフショットを披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】藤原紀香54歳、ショーパンで美スタイル全開「脚が細くて長い」「若々しい」（2枚）
「本日公開されました JA全農さんのYouTubeチャンネル『ゆるふわチャンネル』紀香とゆる飲み 今回のお相手は、俳優 財木琢磨さん」と投稿したのは財木との2ショット。藤原はショートパンツを着用しており、ファンからは「脚が細くて長くて綺麗」「素敵」「若々しい」など称賛の声が。
投稿内で藤原は続けて「美味しい国産の食材をいただきながら、仕事のこと、食のこと、そして、プライベートのお話まで―― 爽やかで、まっすぐな彼の人柄が伝わる、心地よい“ゆる飲み時間”となりました」とコメント。
「6月から始まる舞台『罠』でも共演している、ざいざい（笑） ゆるやかな空気の中でのトークも、ぜひお楽しみください」と、自身が出演し6月6日〜7月9日で全国8か所で上演される舞台『罠』のアピールもしていた。
引用：「藤原紀香」Instagram（@norika.fujiwara.official）
【写真】藤原紀香54歳、ショーパンで美スタイル全開「脚が細くて長い」「若々しい」（2枚）
「本日公開されました JA全農さんのYouTubeチャンネル『ゆるふわチャンネル』紀香とゆる飲み 今回のお相手は、俳優 財木琢磨さん」と投稿したのは財木との2ショット。藤原はショートパンツを着用しており、ファンからは「脚が細くて長くて綺麗」「素敵」「若々しい」など称賛の声が。
「6月から始まる舞台『罠』でも共演している、ざいざい（笑） ゆるやかな空気の中でのトークも、ぜひお楽しみください」と、自身が出演し6月6日〜7月9日で全国8か所で上演される舞台『罠』のアピールもしていた。
引用：「藤原紀香」Instagram（@norika.fujiwara.official）