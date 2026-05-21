にじさんじ・倉持めると、ホロライブ人気メンバーと誕生日コラボ「同じ匂いがする！」
「にじさんじ」所属VTuber・倉持めるとさんが、21日までに誕生日凸待ち配信を実施。事務所を越えて登場したホロライブメンバーとの意外な関係性が明らかになった。
【動画】倉持めるとさんの誕生日に大人気ホロメンが登場（38：49ごろ）
19日に誕生日を迎えためるとさんの凸待ちに登場したのは、ホロライブのグループ「FLOW GLOW」メンバー・水宮枢さん。ふたりはプライベートで通話したり食事をしたりするほど親交が深いようだが、配信で話すのは今回が初めてとのこと。
ふたりの関係は、得意なダンスのジャンルが同じということから始まったそうで「ヒップホップ村出身だからね」「同じ匂いがする！」「一緒に踊りたい」と仲のよい会話が繰り広げられた。
意外な関係性にファンからは「好きなV同士が話してるのうれしいな」「意外な絡みがあるのはvの醍醐味だよねー」「ダンス繋がりか〜！なるほど」などの声が上がっている。
引用：YouTubeチャンネル「倉持めると ／ Kuramochi Meruto【にじさんじ】」
【動画】倉持めるとさんの誕生日に大人気ホロメンが登場（38：49ごろ）
19日に誕生日を迎えためるとさんの凸待ちに登場したのは、ホロライブのグループ「FLOW GLOW」メンバー・水宮枢さん。ふたりはプライベートで通話したり食事をしたりするほど親交が深いようだが、配信で話すのは今回が初めてとのこと。
意外な関係性にファンからは「好きなV同士が話してるのうれしいな」「意外な絡みがあるのはvの醍醐味だよねー」「ダンス繋がりか〜！なるほど」などの声が上がっている。
引用：YouTubeチャンネル「倉持めると ／ Kuramochi Meruto【にじさんじ】」