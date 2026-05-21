◆陸上 関東学生対校選手権 第１日（２１日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）

女子１部１万メートル決勝が行われ、城西国際大のデイシー・ジェロップ（２年）が３２分８秒７５で優勝した。この種目としては大会史上初の４連覇を狙った大東大のサラ・ワンジル（４年）と序盤の１０００メートルから延々とマッチレースを展開し、勝負は残り１周のラストスパート勝負に。残り４００メートルを６４秒台で走ったジェロップがワンジルに競り勝った。「２番は嫌だったので、ラスト１周を頑張りました」とジェロップは日本語で会心のレースを振り返った。

ワンジルは３２分１５秒４１で２位。惜しくも、４連覇を逃した。

ジェロップとワンジルは２４日の５０００メートルでも対決。再び、好勝負が期待される。ワンジルは５０００メートルで、４連覇を目指す。

関東インカレは１９１９年に第１回大会が行われ、今年が第１０５回。１９２０年に始まり、今年１月に第１０２回大会が行われた箱根駅伝より歴史は長い。例年５月に開催。各校各種目に３人以内が出場できる。１位８点、２位７点…８位１点が与えられ、対校戦で総得点を競う。男子は１６校の１部、それ以外の２部、大学院生の３部に分けられる。１部の１５、１６位と２部の１、２位が翌年に入れ替わる。女子はすべての大学が１部、大学院生が２部で入れ替えはない。

関東の学生長距離ランナーにとって、関東インカレは箱根駅伝に次ぐビッグイベント。男子の１部と２部は短距離、フィールド種目を含めた総合力で決まるため、今年１月の箱根駅伝で３年連続９度目の優勝を飾った青学大、同２位の国学院大、同６位の駒大など駅伝をメインに強化している大学は２部に属する。そのため、長距離種目においては１部と２部は実力差はない。

男子のハーフマラソン（２１・０９７５キロ）は今年から暑熱対策などのために４月に静岡・焼津市で先行開催され、１部は山梨学院大のブライアン・キピエゴ（４年）が圧巻の４連覇。２部は創価大の山口翔輝（３年）が優勝した。