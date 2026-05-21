【40・50代】長さ変えたくないなら？→「レイヤーボブ」で決まりかも♡

今のボブからイメチェンしてみたいと感じたら、レイヤーカットの出番です。ボブにレイヤーカットを合わせれば、長さをキープしたままトップのボリューム不足を補い、軽やかな動きを演出できるかも。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、洗練された「レイヤーボブ」をご紹介します。

顏まわりがふんわり弾む、ひし形レイヤーボブ

艶やかなブラウンカラーを合わせて顔まわりにボリュームを持たせた、ひし形シルエットのレイヤーボブです。毛先をあえて内に入れることで軽やかさとまとまりの良さを両立した、落ち着きのある印象に。ナチュラルな毛流れが派手な印象を抑えて、さり気なくこなれ感漂うスタイルに仕上がっています。

ストレートタッチの上品なレイヤーボブ

レイヤーを控えめに入れることでトップとベースの境目を自然になじませた、ストレートタッチのボブスタイル。肩に当たった毛先をほんのり外に流して抜け感を出すことで、ベース部分に涼しげな表情を与えています。作り込みすぎないシルエットからは、大人らしい品の良さも感じられます。

エアリーなくびれレイヤーボブ

トップに膨らみを作ってから毛先を内側に入れることで、ふんわりとしたフォルムを強調したレイヤーボブです。ベースにはプツッとしたライン感を残しつつ、ナチュラルに外へ流すことで抜け感をプラス。透明感のある落ち着いたブラウンカラーが、上品で大人らしい雰囲気を与えています。

表情を明るく魅せる、ハイライト × レイヤーボブ

顔まわりを中心に細めのハイライトを散りばめ、光の反射で表情をパッと明るく見せてくれそうなデザイン。サイドの髪は後ろに流れるよう整えることで、ふんわりとした立体感が生まれています。奥行きのあるカラーと軽やかなレイヤーカットの相乗効果で、大人の余裕が感じられるスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では

@nodiss_miuk様

@ema_nishibu様

@tomomi__hair様

@shoki______hair様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。