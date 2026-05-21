◆報知新聞社後援 男子プロゴルフツアー メジャー初戦 日本プロ選手権センコーグループカップ 第１日（２１日、滋賀・蒲生ＧＣ＝６９９１ヤード、パー７２）

ツアー未勝利の４４歳、西村匡史（東鉄運輸）が８バーディー、２ボギーの６アンダー６６をマークし、トップと１打差の６位に。北関東地区の予選会を突破し、２０２２年日本プロ選手権以来４年ぶりのツアー参戦。「できすぎです。ツアーに出るのが久しぶりで。こんなに（取材で）囲まれちゃって。初めての経験」と頬を緩めた。

生涯獲得賞金は１５９万１２０３円。昨年の予選会は１次で落ち、ＱＴランキングは６２５位と低迷した。１０年長嶋茂雄招待セガサミーカップで同１０４位の小山内護が優勝した例はあるが、それを上回る史上最大の下克上Ｖを視界に捉えた。０８年にプロ転向し、１２年の本大会でツアーデビューを果たした。思い出の大会で、気分良くスタートを切り「できすぎです」と何度も繰り返した。

「ピンチで踏ん張れた。前半１３番で４メートルのパーパットが入って落ち着いた」と振り返った初日のラウンド。後半は６番パー５でグリーンの外からカップに放り込み、７番では１６０ヤードの第２打を８番アイアンで３メートルにつけて連続バーディー。最終９番は７０ヤードの第２打をピンに絡めた。上がり４ホールで３つスコアを伸ばし、リーダーボードを駆け上がった。

今年からトレーニングに特に力を入れるようになった。４月に通信制のエイジェック高等学院に入学した高校球児の長男・太陽くんと一緒に、体を鍛えている。「刺激をもらっている。ジャンプしたり、重いものを投げたり」。１５歳と同じメニューを必死にこなす。現在は栃木・鹿沼市でレッスン業も行っている。生徒との週５回ほどのラウンド、子どもとのトレーニングに、夕方はレッスンと多忙な日々を送っている。

「若いときは『頑張ろう』って思っていたけど、今は本当に楽しもうと心から思えている。一打一打、変な焦りもなくできた」。後半８番でリーダーボードが目に入った。上位にある自分の名前を見ても、以前のように前のめりになることはない。「お、いいところにいるな」。そう思っただけで冷静だった。「明日、気持ちがどう変化するか。今まで何回もそういった経験をさせてもらってきたので。楽しめるといいなと思う」。地に足をつけ、一打と向き合う。（高木 恵）

◆西村 匡史（にしむら・まさし）１９８１年１１月１７日、高知県生まれ。４４歳。ゴルフインストラクターの父の影響で１２歳からゴルフを始める。明徳義塾中時代に団体で全国優勝、明徳義塾高時代は９９年の四国ジュニアを制する。高校卒業後は栃木・広陵ＣＣで研修生に。２００７年に２５歳でプロテスト合格。下部ツアーで１２年に１勝。アマチュア時代を含めて今大会がツアー３０戦目で、過去の予選通過は５度。最高位は２２位。１７０センチ、７０キロ。