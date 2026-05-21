フード最安300円、謎解き＆千人切り体験あり！ マルハン東日本 脳汁横丁2026

記事ポイント 入場無料で秋葉原3日間開催、クリエイター9組とコラボした体験型フード屋台が集結します給油機型ドリンクスタンド「脳汁スタンド」に4種の新作コラボドリンクが登場します☆Taku Takahashi (m-flo, block.fm)、DJ KOO(TRF)ら人気DJが提灯マッピングステージに出演します 入場無料で秋葉原3日間開催、クリエイター9組とコラボした体験型フード屋台が集結します給油機型ドリンクスタンド「脳汁スタンド」に4種の新作コラボドリンクが登場します☆Taku Takahashi (m-flo, block.fm)、DJ KOO(TRF)ら人気DJが提灯マッピングステージに出演します

脳汁--それは「好き！」が爆発した瞬間に湧き出る、あの興奮の感覚です。

マルハン東日本が主催する体験型フードフェス『脳汁横丁2026』が、2026年5月29日(金)から5月31日(日)まで東京・秋葉原で開催されます。

クリエイターとコラボした個性豊かなフード屋台、LEDが光る給油機型ドリンクスタンド、人気DJが登場する提灯マッピングステージという3つのコンテンツで構成されます。

マルハン東日本「脳汁横丁2026」





開催期間：2026年5月29日(金)〜5月31日(日)会場：ベルサール秋葉原（東京都千代田区外神田3丁目12-8 住友不動産秋葉原ビル1F）入場：無料主催：マルハン東日本カンパニー公式サイト：noujiruyokocho.com（詳細は公式サイトに掲載されます）

「奉脳祭（ほうのうさい）」をコンセプトとした体験型フードフェスで、光と音に包まれた祝祭空間に、クリエイターとコラボレーションした9つの「脳汁屋台」、ガソリンスタンド型の給油機筐体からドリンクを提供する「脳汁スタンド」、約150個の提灯に映像を投映する「提灯マッピングステージ」が一堂に集まります。

2024年4月から始動した「ヲトナ基地プロジェクト」の第6弾にあたるイベントです。

9つの屋台ではフードやドリンクの提供にとどまらず、謎解きや点数投票、メンチ切り体験といった参加型コンテンツが各屋台に組み込まれています。

「脳汁スタンド」では脳のオブジェがライトアップされた非日常空間で、4面に設置されたガン型ノズルのトリガーを引くと色鮮やかなドリンクが注がれます。

脳汁屋台（第2弾）

第2弾として新たに5つの「脳汁屋台」が公開されます。

ギャルカルチャー、謎解き、食べ比べ、牛丼アレンジ、メンチカツとジャンルは多岐にわたり、どの屋台も体験要素が盛り込まれています。

ギャル式 拉麺 爆盛(ﾊﾞｸﾓﾚ)





コラボ：CGOドットコムバイブス爆アゲ麺（トッピング込み）：1,000円（税込）GAL DNA DRINK：700円（税込）





「世の中のバイブスをアゲる」をミッションとするCGOドットコムとのコラボ屋台で、ピンクに輝くラーメン「バイブス爆アゲ麺」を自分好みのトッピングでカスタムできます。

「GAL DNA DRINK」では好きなカラーとドリンクを組み合わせて、来場者オリジナルのDNAドリンクが生成されます。

ミステリーカレー マシマシ





コラボ：揺蕩う脳髄ミステリーカレー：1,500円（税込）ミステリードリンク：700円（税込）ミステリーカレー＆ドリンクセット：2,000円（税込）





謎のクリエイター・揺蕩う脳髄とのコラボ屋台で、注文後に制限時間内で謎解きに挑戦し、正解数に応じて提供されるカレーの中身が変化します。

謎が解けるほどあいがけカレーや具材が追加されますが、解けない場合は白米のみになるリスクがあります。

「ミステリードリンク」も同様に、謎の解答数によってラッシー・クラフトコーラ・ルイボスティーが解放され、脳アイスのトッピングまで追加されます。

トミーの徹底比較ベーカリー





コラボ：トミー（水溜りボンド）トミーのカレーパン／ビーフシチューパン／ミートソースパン／ハヤシパン：各300円（税込）トミーの徹底比較カレーパンセット（4種）：1,000円（税込）マンゴー／ストロベリー／バナナ／レモンラッシー：各500円（税込）





YouTubeチャンネル登録者数400万人超の「水溜りボンド」のトミーが、「カレーパンの中身はカレー以外も最適解になりうるのか」というテーマでカレー・ビーフシチュー・ミートソース・ハヤシの4種を用意し、実際に食べ比べできる体験型屋台です。

来場者が食べたメニューに点数をつけ、結果をリアルタイムで集計する「みんなの徹底比較ランキング」も予定されています。

まなりす家 脳汁横丁本店





コラボ：マナリスレインボーチー牛：1,000円（税込）トロピカル牛：900円（税込）牛缶：700円（税込）無課金牛：500円（税込）キングレインボーチー牛（ドル箱付き）：3,333円（税込）※数量限定おぎゃりんごソーダ：700円（アルコール入り800円）（税込）マナリ酢サワー（マスカット／ピーチ／ストロベリー）：各600円（税込）ドル箱盛り（汁だく）：2,929円（税込）※数量限定





牛丼チェーンに2,000日以上連続で通い続け、テレビ朝日「激レアさんを連れてきた。」に2度出演したマナリスが監修した牛丼屋台です。

カラフルなチーズをのせた「レインボーチー牛」、マンゴーを組み合わせた「トロピカル牛」、缶詰スタイルで提供される「牛缶」など、従来の牛丼のイメージを裏切るメニューが揃います。

会場には大量の牛丼箱が積み上がった「牛丼ウォール」が設置され、牛丼を手に「壁丼」体験や、牛丼の数を数えるゲームも予定されています。

メンチニキのメンチ学園 千人切り





コラボ：メンチニキメンチニキのメンチカツ：400円（税込）伸び悩むチーズメンチ：500円（税込）ヤキ入れメンチカツドッグ：600円（税込）つけアガるポテトフライ：500円（税込）メンチカツドッグ＆ポテトセット：1,000円（税込）メンチニキのビビール：800円（税込）メンチニキの何見てんだ！コーラ：500円（税込）メンチニキの旨ソーダ：500円（税込）





Xを中心にフォロワー17万人を持つメンチニキがメンチをテーマにした学園屋台を展開します。

「メンチニキのメンチカツ」「伸び悩むチーズメンチ」「ヤキ入れメンチカツドッグ」を注文した来場者は「メンチ切り体験」に参加でき、3日間でメンチ1,000人切り達成を目指します。

時間帯によってはメンチニキ本人も会場に登場します。

脳汁スタンド





ガソリンスタンドをモチーフにした給油機型の筐体「脳汁スタンド」が今年も登場します。

インパクトのある脳のオブジェがライトアップされた空間で、4面に設置されたガン型ドリンク供給口のトリガーを引くと、LEDが仕込まれたホースが光りながら色鮮やかなドリンクがノズルから注がれます。

今年は新たに4名のクリエイターと共同開発した4種のドリンクが提供されます。

ダチョウになる魔剤？





コラボ：琴吹ゆず（RiNCENT♯）価格：777円（税込）

Instagramで総再生回数1.7億回を突破したダチョウのモノマネで知られる琴吹ゆず（RENT♯）とのコラボドリンクで、ダチョウの卵を模した専用ボトルに仕上げられています。

草原をイメージした緑色のゼリーと、乳酸菌飲料とブルーキュラソーで表現した青空カラーのドリンクが層を成し、カルダモンリキュールとスーパーサワーが爽やかな香りを加えています。

明瞭相談





コラボ：タンサンあさと価格：777円（税込）

グッドデザイン賞ベスト100を受賞したボードゲームクリエイター・タンサンあさととのコラボドリンクで、メロンソーダをベースに胡蝶蘭のリキュールを合わせたミステリアスな一杯です。

雲をかたどったわたあめをゆっくり溶かしていくとドリンクの色が変化し、五色のいずれかとして「天の啓示」が現れる仕掛けになっています。

気づいちゃったコーラ





コラボ：デッカチャン価格：555円（税込）

1997年に芸人デビューし、「エンタの神様」でも広く知られるデッカチャンが、コーラの新たな可能性を追求した一杯です。

誰もが見たことのある「意外なアレ」が隠し味として加えられており、隠し味を当てた来場者には「脳汁デッカチャンステッカー」がプレゼントされます。

スウィー水(ナタデココ入り)





コラボ：山下メロ（平成文化研究家）価格：999円（税込）

『平成レトロ博覧会』『平成レトロの世界』などの著書を持つ平成文化研究家・山下メロとのコラボドリンクで、スポーツドリンクをベースにスウィーティーを彷彿とさせる甘酸っぱい味わいに仕上げられています。

容器は平成時代の紙パック風デザインで、ナタデココ入りです。

提灯マッピングステージ





会場奥に設置された約150個の提灯が巨大スクリーンを形成し、映像が投映される「提灯マッピングステージ」では、5月30日(土)と5月31日(日)の2日間にDJやアーティストのパフォーマンスが実施されます。

5月30日(土)には、TRFのリーダーであるDJ KOO(TRF)、盆踊りとDJを融合させた企画でSNSバズを起こしたDJ Celly、東京2020オリンピック聖火リレーMCを務めたKaori Gonzalez (MC GONZA)、DJデッカチャン、ヲタ芸グループのゼロから打ち師始めます。

、浄土真宗の音・言葉・映像を融合させるクリエイターユニット・サイバー南無南無が出演します。

5月31日(日)には、m-floのDJプロデューサーとしてbeatport D&Bチャート年間1位を獲得した☆Taku Takahashi (m-flo, block.fm)、エレキコミック結成後にNHK新人演芸大賞を受賞したDJやついいちろうらが出演します。

入場無料でフード屋台の最低価格は300円（税込）からとなっており、謎解きや千人切り体験、コーラの隠し味当てクイズなど参加型コンテンツが複数の屋台に用意されています。

DJ KOO(TRF)や☆Taku Takahashi (m-flo, block.fm)ら豪華ラインナップが提灯マッピングステージに集結し、3日間の「奉脳祭」を盛り上げます。

マルハン東日本「脳汁横丁2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 脳汁横丁2026への入場に事前予約や入場券は必要ですか？

A. 入場は無料で、事前予約は不要です。

ベルサール秋葉原（東京都千代田区外神田3丁目12-8 住友不動産秋葉原ビル1F）に直接来場できます。

Q. ミステリーカレー マシマシの謎解きが解けなかった場合、何が提供されますか？

A. 「ミステリーカレー」は白米のみ、「ミステリードリンク」はただの水になります。

謎の正解数が増えるほどあいがけカレーの具材やドリンクの種類が追加される仕組みで、正解数ゼロの場合は最低限の内容になります。

Q. 提灯マッピングステージのパフォーマンスは3日間すべてで開催されますか？

A. DJやアーティストによるステージパフォーマンスは、5月30日(土)と5月31日(日)の2日間に実施されます。

5月29日(金)のステージ出演者は公表されていません。

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