Tリーグ王者が直接レクチャー、無料で参加可！ 光英科学研究所「第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026」

記事ポイント 埼玉のプロ卓球チームT.T彩たまの選手2名が参加する体験型イベントが6月13日に開催されますプロ選手によるレクチャー・サイン会・腸活体操など幅広いプログラムが用意されています参加費は無料で、ラケット貸出もあるため初心者でも参加できます 埼玉のプロ卓球チームT.T彩たまの選手2名が参加する体験型イベントが6月13日に開催されますプロ選手によるレクチャー・サイン会・腸活体操など幅広いプログラムが用意されています参加費は無料で、ラケット貸出もあるため初心者でも参加できます

埼玉県和光市を拠点に乳酸菌生産物質の研究・製造・販売を手がける光英科学研究所が、体験型スポーツイベント「第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026」を6月13日（土）に開催します。

参加費無料で、子どもから大人まで親子で楽しめる内容となっています。

光英科学研究所「第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026」





イベント名：第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026開催日時：2026年6月13日（土）14:00〜16:00（受付13:30〜）会場：和光市総合体育館（埼玉県和光市広沢3-1）参加費：無料主催：光英科学研究所／T.T彩たま株式会社／株式会社セイカスポーツセンター後援：和光市教育委員会抽選申込期間：2026年5月1日（金）〜5月31日（日）抽選発表：2026年6月2日（火）予定お問い合わせ：T.T彩たま株式会社 TEL：048-814-1226 / info@ttsaitama.jp

今回で第4回目を迎える本イベントには、ノジマ Tリーグ 2024-2025シーズンで優勝を果たし、2025-2026シーズンでもプレーオフ進出を決めた埼玉県拠点の男子プロ卓球チームT.T彩たまから選手2名が参加します。

プロ選手によるレクチャーや挑戦コーナーのほか、サイン会・記念撮影といったふれあいの機会も設けられています。

ラケットの貸出が用意されているため、卓球未経験の方や道具を持っていない方でも参加できます。

また、和光市商工会と連携した腸活体操のプログラムも実施予定で、運動と腸内環境の両面から健康づくりを体感できる構成となっています。

イベントスケジュールと内容





13:30に受付が始まり、14:00のイベント開始から16:00まで約2時間のプログラムが展開されます。

T.T彩たまの選手2名によるエキシビションマッチが予定されており、プロの技術を間近で観覧できます。

参加型の挑戦コーナーでは実際に卓球に触れる機会が設けられ、プロ選手から直接レクチャーを受けることもできます。

腸活体操は和光市商工会との連携で実施されるプログラムで、体を動かすことと腸内環境づくりを組み合わせた内容となっています。

イベント終了後にはサイン会と記念撮影の時間も設けられており、選手と近い距離でふれあえる機会が用意されています。

なお、イベント内容は変更になる場合があります。

申込方法

参加費無料・ラケット貸出あり・親子での参加を歓迎する形式で、卓球経験の有無を問わず参加できる設計となっています。

プロ選手2名から直接レクチャーを受けられる機会は、競技未経験者にとっても貴重な体験となります。

光英科学研究所「第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 参加するには事前申込が必要ですか？

A. 参加には事前申込と抽選が必要です。

申込期間は2026年5月31日（日）までで、当選発表は6月2日（火）を予定しています。

申込フォームまたはFAX（048-825-1030）で受け付けています。

Q. 卓球経験がない場合でも参加できますか？

A. ラケットの貸出が用意されているため、初心者でも参加できます。

プロ選手によるレクチャーコーナーも設けられており、経験不問で楽しめる内容となっています。

Q. 当日参加するT.T彩たまの選手は何名ですか？

A. プロ選手2名が来場予定です。

エキシビションマッチのほか、レクチャーやサイン会・記念撮影にも参加します。

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