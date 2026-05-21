Tリーグ優勝チームが和光市に登場！ 光英科学研究所「第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026」

記事ポイント 埼玉のプロ卓球チームT.T彩たまの選手が参加する体験型イベントが6月13日に開催されますプロ選手によるレクチャー・挑戦コーナー・サイン会など幅広いプログラムが用意されています参加費無料・ラケット貸出あり、子供から大人まで初心者でも参加できます 埼玉のプロ卓球チームT.T彩たまの選手が参加する体験型イベントが6月13日に開催されますプロ選手によるレクチャー・挑戦コーナー・サイン会など幅広いプログラムが用意されています参加費無料・ラケット貸出あり、子供から大人まで初心者でも参加できます

プロ卓球選手と直接触れ合いながら体を動かす体験型イベントが、埼玉県で開催されます。

光英科学研究所が主催する「第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026」は、ノジマ Tリーグで優勝実績を持つプロ卓球チームT.T彩たまの選手2名を迎え、参加費無料で楽しめるスポーツイベントです。

光英科学研究所「第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026」





イベント名：第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026開催日時：2026年6月13日（土）14:00〜16:00（受付13:30〜）会場：和光市総合体育館（埼玉県和光市広沢3-1）参加費：無料（申込制）主催：株式会社光英科学研究所／T.T彩たま株式会社／株式会社セイカスポーツセンター後援：和光市教育委員会申込期間：2026年5月1日（金）〜5月31日（日）※抽選抽選発表：2026年6月2日（火）予定問い合わせ：T.T彩たま株式会社 TEL 048-814-1226 / info@ttsaitama.jp

2026年6月13日（土）、和光市総合体育館にて「第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026」が開催されます。

今回で4回目を迎える本イベントには、ノジマ Tリーグ 2024-2025シーズン優勝・2025-2026シーズンプレーオフ進出を果たした埼玉のプロ卓球チームT.T彩たまから選手2名が参加します。

参加費は無料で、ラケットの貸し出しも用意されているため、卓球未経験の方や初心者でも参加できる環境が整っています。

光英科学研究所は「健やかな腸内フローラへ」をテーマに乳酸菌生産物質の研究・製造・販売を手がけており、1994年に埼玉県和光市へ本社を移転して以来、地域に根ざした企業活動を続けています。

2021年にT.T彩たまと企業パートナー契約を締結し、本イベントはスポーツを通じた健康づくりの支援を目的に実施されています。

イベントプログラム





当日は14:00のイベント開始から16:00まで、複数のプログラムが実施されます。

プロ選手によるレクチャーや参加型の挑戦コーナーに加え、和光市商工会と連携した腸活体操も組み込まれています。

また、サイン会・記念撮影の機会も設けられており、プロ選手と直接交流できます。

T.T彩たまの選手2名によるエキシビションマッチも予定されており、プロの技を間近で目にする機会となっています。

子供から大人まで幅広い世代が一緒に参加できるプログラム構成で、親子での参加にも適しています。

申込方法

参加には事前申込が必要で、抽選制となっています。

申込期間は2026年5月31日（日）までで、Googleフォームからの申込のほか、FAX（048-825-1030）でも受け付けています。

申込時には氏名・電話番号・卓球歴・ラケットの有無を記載します。

抽選結果は2026年6月2日（火）に発表される予定です。

無料参加かつラケット貸し出しつきで、卓球歴を問わず参加できる「第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026」は、プロ選手のプレーと直接レクチャーを体験できる貴重な機会です。

埼玉・和光市在住の方はもちろん、プロ卓球やスポーツを通じた健康づくりに関心のある方にとって、申込を検討する価値のあるイベントとなっています。

光英科学研究所「第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. ラケットを持っていない場合でも参加できますか？

A. ラケットの貸し出しが用意されているため、卓球未経験の方や道具を持っていない方でも参加できます。

Q. 申込の抽選結果はいつ分かりますか？

Q. イベント当日の参加選手は何名ですか？

A. T.T彩たまのプロ選手2名が来場予定です。

なお、イベント内容は変更される場合があります。

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