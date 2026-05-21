傘をさしていても服が濡れる…梅雨の不快感を解消「梅雨の時期までに備えたい」”撥水ウェア”という選択肢
花粉対策というとマスクや目薬に頼りがちだが、見落としがちなのが“服”。外で付着した花粉は、そのまま室内に持ち込まれてしまうことも多い。そこで意識したいのが、花粉が付きにくく落ちやすい“撥水素材”や“表面がなめらかな生地”の服選び。軽く払うだけで落としやすく、対策としても効率的だ。さらに5月は気温が上がりつつも朝晩は冷えるため、軽く羽織れてムレにくいアイテムがちょうどいい。今回は、花粉対策と快適さを両立できる羽織系アイテムを紹介する。
【写真】傘をさしていても服が濡れる…を解消”撥水ウェア”
■ザ・ノース・フェイス Compact Jacket
軽量なナイロン素材を使用した定番のウインドジャケット。表面がなめらかで花粉が付着しにくく、撥水加工により付いた花粉も軽く払うだけで落としやすいのが特徴。薄手ながら防風性もあり、気温差のある5月にちょうどいいバランス。コンパクトに収納できるパッカブル仕様で、持ち運びもしやすい。アウトドアブランドらしい機能性と、街でも使いやすいシンプルなデザインを兼ね備えている。
●おすすめポイント
・撥水加工で花粉や汚れが付きにくい
・軽量＆コンパクトで持ち運びやすい
・気温差のある季節にちょうどいい
■ナイキ ウーブン フーディ ジャケット
シャカっとした軽やかなウーブン素材を使用したフルジップジャケット。なめらかな表面で花粉が付きにくく、付着しても落としやすい仕様。撥水機能も備えており、花粉だけでなく軽い雨にも対応できる。通気性もよくムレにくいため、日中暖かくなる5月でも快適に着用可能。スポーティーなデザインで普段使いしやすく、軽い運動や外出時にも活躍する。
●おすすめポイント
・軽量ウーブン素材で花粉が付きにくい
・撥水機能で雨や汚れにも対応
・ムレにくく快適な着心地
■神戸レタス ラッシュガード シャツ
接触冷感やUVカット機能を備えた水陸両用のシャツタイプラッシュガード。撥水加工により花粉が付着しにくく、軽く払うだけで落としやすいのがポイント。薄手で通気性がよく、日差しが強くなってくる5月でも快適に着られる。ゆったりとしたシルエットで体型カバーもしやすく、普段使いからレジャーまで幅広く活躍。
●おすすめポイント
・撥水加工で花粉が付きにくい
・接触冷感＆UVカットで春夏に最適
・水陸両用で幅広く使える
■Rexzo ウインドブレーカー
撥水・防風・透湿といった機能を備えた多機能ウインドブレーカー。表面がなめらかな素材で花粉が付きにくく、付着しても落としやすい設計。軽量でやわらかく、長時間の着用でもストレスを感じにくい。さらにポケッタブル仕様で持ち運びにも便利。UVカット機能も備えており、日差しが強くなる時期にも対応。日常使いからアウトドアまで幅広く活躍する。
●おすすめポイント
・撥水＆防風で花粉対策にも◎
・軽量で持ち運びしやすい
・UVカット機能付きで春夏に便利
花粉対策は“そもそも付きにくい服を選ぶ”のがラク。ナイロンやポリエステルなど表面がなめらかな素材に加え、撥水加工のある服を選べば、花粉の付着や持ち込みを大きく減らせる。
さらに5月は気温差や紫外線、急な雨にも対応できる軽アウターが活躍する季節。快適に過ごすためにも、“服から変える花粉対策”を取り入れてみよう。
■ザ・ノース・フェイス Compact Jacket
軽量なナイロン素材を使用した定番のウインドジャケット。表面がなめらかで花粉が付着しにくく、撥水加工により付いた花粉も軽く払うだけで落としやすいのが特徴。薄手ながら防風性もあり、気温差のある5月にちょうどいいバランス。コンパクトに収納できるパッカブル仕様で、持ち運びもしやすい。アウトドアブランドらしい機能性と、街でも使いやすいシンプルなデザインを兼ね備えている。
●おすすめポイント
・撥水加工で花粉や汚れが付きにくい
・軽量＆コンパクトで持ち運びやすい
・気温差のある季節にちょうどいい
■ナイキ ウーブン フーディ ジャケット
シャカっとした軽やかなウーブン素材を使用したフルジップジャケット。なめらかな表面で花粉が付きにくく、付着しても落としやすい仕様。撥水機能も備えており、花粉だけでなく軽い雨にも対応できる。通気性もよくムレにくいため、日中暖かくなる5月でも快適に着用可能。スポーティーなデザインで普段使いしやすく、軽い運動や外出時にも活躍する。
●おすすめポイント
・軽量ウーブン素材で花粉が付きにくい
・撥水機能で雨や汚れにも対応
・ムレにくく快適な着心地
■神戸レタス ラッシュガード シャツ
接触冷感やUVカット機能を備えた水陸両用のシャツタイプラッシュガード。撥水加工により花粉が付着しにくく、軽く払うだけで落としやすいのがポイント。薄手で通気性がよく、日差しが強くなってくる5月でも快適に着られる。ゆったりとしたシルエットで体型カバーもしやすく、普段使いからレジャーまで幅広く活躍。
●おすすめポイント
・撥水加工で花粉が付きにくい
・接触冷感＆UVカットで春夏に最適
・水陸両用で幅広く使える
■Rexzo ウインドブレーカー
撥水・防風・透湿といった機能を備えた多機能ウインドブレーカー。表面がなめらかな素材で花粉が付きにくく、付着しても落としやすい設計。軽量でやわらかく、長時間の着用でもストレスを感じにくい。さらにポケッタブル仕様で持ち運びにも便利。UVカット機能も備えており、日差しが強くなる時期にも対応。日常使いからアウトドアまで幅広く活躍する。
●おすすめポイント
・撥水＆防風で花粉対策にも◎
・軽量で持ち運びしやすい
・UVカット機能付きで春夏に便利
花粉対策は“そもそも付きにくい服を選ぶ”のがラク。ナイロンやポリエステルなど表面がなめらかな素材に加え、撥水加工のある服を選べば、花粉の付着や持ち込みを大きく減らせる。
さらに5月は気温差や紫外線、急な雨にも対応できる軽アウターが活躍する季節。快適に過ごすためにも、“服から変える花粉対策”を取り入れてみよう。