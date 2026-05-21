◇女子ゴルフツアー ブリヂストン・レディース第1日（2026年5月21日 千葉県 袖ケ浦CC袖ケ浦C＝6732ヤード、パー72）

ルーキー藤本愛菜（19＝ヤマエグループHD）が4バーディー、ボギーなしの68で回り首位に立った。

「久々のボギーフリー。ここ1カ月は全然成績が出なくてモヤモヤしていたけど、今日は凄くいいプレーができた」。会心のラウンドを終えた藤本は満面の笑みで振り返った。

5番で長いバーディーパットをねじ込んで波に乗った。7番では6メートルの下りのスライスラインを読み切った。12番ではグリーン手前からチップイン。13番では3メートルを沈めて4個目のバーディーを奪った。

地元福岡で開催された先週のSkyRKBレディースは気合が空回りして初日に76を叩いて予選落ちした。

「地元で予選落ちしたのが凄く悔しくて、何かを変えないといけないと思った。3メートルのバーディーパットが全然入らなかったので、パターを変えるのも1つの手かなと思った」。辻村明志コーチの勧めもあり、中学時代から使用してきたピン型パターに変えて、テーラーメイド社製の大型マレット「スパイダー」を投入。「ヘッドが大きくて安心感があった」という新兵器で計28パットと袖ケ浦CC袖ケ浦Cの難関グリーンを制圧。ツアー16試合目で初の首位発進につなげた。

昨年のプロテストを3位で突破し、新人戦を制した逸材は「早く勝ちたくてうずうずしている」とツアー初優勝への意欲をにじませた。