フジテレビの宮本真綾アナウンサー（24）が21日までに自身のインスタグラムを更新。バスケットボールの実況デビューを報告し、東京五輪・銀メダルコンビとの3ショットを公開した。

「5/16 バスケットボール女子日本代表 日本対ラトビアの一戦の実況を担当しました このような機会をいただけたこと、本当に感謝です。これまでバスケの中継MCやインタビューを担当していましたが、今年は実況として携わることが大きな目標でした」と実況デビューを報告。

解説を務めた、馬瓜エブリン（30）、宮崎早織さん（30）との3ショットをアップし「反省点、課題はもちろんたくさんありますが、とっっても楽しかった！！宮崎さん、エブリンさんにたくさん助けていただきました ありがとうございます！より良い実況ができるようブラッシュアップします！9月のW杯も楽しみです」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「皆さん可愛すぎる」「真綾さんの実況とても聞きやすかった」「楽しかったと言えるのが一番」「めちゃ綺麗」「かわい〜い！」などの声が寄せられている。

宮本アナは、福岡出身で大学時代は、みずほペイペイドームでビールの売り子をしていた経歴を持ち、1日約240杯を売り上げたこともあるという。西南大法学部卒。24年4月にフジテレビに入社。趣味は料理、フィルムカメラ、高圧洗浄機をかける。特技はナンプレ(数字パズル)、イントロクイズ、フリースロー、目覚まし時計なしで起きること。資格はJBA（日本バスケットボール協会）公認E級審判、防災士。